Richard Asencio, el fotógrafo que recorre las canchas de Comodoro y se aferra a la vida luchando con su salud

José Ricardo Asencio nació el 5 de marzo de 1965. Fanático de Boca Juniors, actualmente con 58 años, es padre de ocho hijos y felizmente abuelo de un nieto. Sus pilares son su mujer Margarita y su pequeña hija Pilar, quienes lo acompañan en el día a día.

En su vida siempre estuvo ligado al deporte, siendo masajista deportivo en distintos clubes de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, su máxima pasión llegaría -sin pensarlo- a través de la fotografía. "Todo arrancó cuando empecé a trabajar en Garbarino, ahí compré mi primera cámara fotográfica digital en 2008, y comencé a hacer fotos de aficionado. Sacaba muchísimas fotos a todo lo que veía, volvía de vacaciones con quinientas, seiscientas fotos. Realmente era mi pasión", aseguró en un mano a mano con Pasta de Campeón y ADNSUR.

Obras en Gimnasio Municipal N° 3 y dos plazas en barrio Máximo Abásolo: "Necesita una intervención imporantante"

"Yo era masajista, trabajé en la calle, trabajé en Huracán, en Palazzo. Veía que muchísimos jugadores, principalmente los que venían de afuera, no tenían fotos. Entonces, se me ocurrió la idea de empezar a a sacar fotos en el deporte. Y así fue como empecé a hacer fotos en los torneos regionales. En 2009 terminé siendo fotógrafo de Gimnasia, cubriendo la Liga Nacional. Más que nada, era un hobby, una pasión que llevaba adentro", remarcó Richard.

El torneo de Fútbol 9 “Proyección de Liga” juega una nueva fecha en cancha de Roca y Palazzo

Pero sin pensarlo, ese “hobby” se terminaría convirtiendo en su labor principal. “En 2010 comencé a trabajar en El Comodorense, junto a Leo Rocha. Y dos años más tarde me sumé a la Municipalidad, gracias al llamado de mi gran amigo Carlos Linares. Ahí tuve que tomar la decisión y dejar mi trabajo en Garbarino, para darle lugar a ese sueño que era mi amor por la fotografía. Y comenzar a incursionar en la política", detalló.

"En ese momento se fue juntando todo, lo hablé con mi familia, con mi señora Marga y, bueno, empecé a trabajar de fotógrafo. No había estudiado fotografía, después con los años hice un curso, pero la pasión, el instinto lo llevaba adentro, Terminé siendo reportero gráfico, empecé a hacer eventos sociales, porque era mi pasión y no le podía decir que no, la gente que me buscaba, y no era tanto por la plata, sino porque hoy lo sigo haciendo cada vez que tengo tiempo. Ir a hacer cumpleaños, casamientos, pero hoy ya lo hago para los amigos".

Mauro Villegas sobre las selecciones de Comodoro: “La idea es darle un premio a los jugadores que sobresalen en su club”

Sin dejar un trabajo por otro, Richard iba sumando experiencia en su curriculum. "Mi pasión no me dejaba, yo decía ”a las canchas quiero seguir yendo". Muchas veces fui gratis, porque era mi cable a tierra. Hoy sigue siendo mi cable a tierra volver a las canchas. Quizás voy, saco fotos para algún medio o a veces solamente por el hecho de subirlas a mis redes sociales, y que los chicos saquen la foto de ahí y que todos tengan una imagen suya. Tanto los chicos de acá de Comodoro, como los chicos que vienen de afuera", resaltó.

Las selecciones menores de Chubut jugarán ante un combinado de Aysen previo a la presentación de La Garra en Comodoro

Todo iba bien en la vida laboral de Richard, hasta que el año pasado su vida dio un volantazo. “En 2022 me empecé a sentir con algunos problemas de salud, fui al médico y me dieron una noticia que fue como una bomba para mí. Dijeron que tenía un tumor en el páncreas. Me vine a Buenos Aires porque Carlos me me pidió que viniera a casa, me hice el estudio completo en el Hospital Italiano, y no solamente que me dijeron que era un tumor, sino que me dijeron que tenía cáncer de páncreas”.

“En ese momento se me se me cayó el mundo. Ahí me dijeron ”te vamos a hacer una biopsia para confirmar el el diagnóstico", y bueno, en un momento terminé en terapia, estuve dos meses en terapia. Durante la terapia un día me dijeron, tus riñones dejaron de funcionar un 90 por ciento. Así que estamos evaluando qué vamos a seguir", detalló Asencio sobre el duro momento personal que tuvo que padecer desde Capital Federal, pero siempre con el acompañamiento de su familia y amigos.

Llega "La Garra" a Comodoro para jugar dos partidos ante Chile: Cuánto costarán las entradas

“A las 72 horas empecé con diálisis, sumado a que todavía no tenía respuestas de la biopsia. Ahí la comprensión fue fundamental, tanto de mi familia, Carlos, Leo, Natalia, Nico fueron pilares fundamentales, para sobrellevar en ese momento la terapia. Las diálisis fueron cada vez más seguidas hasta que un día llegó el resultado de la biopsia del páncreas”.

Y ahí fue donde Richard comenzó a vivenciar -como él y los médicos lo mencionan- el milagro. “Gracias a dios, ese resultado de la biopsia descartó el cáncer de páncreas. Empecé a tomar cerca de veinte pastillas por día, porque era un caos mi cuerpo. Los doctores en el Italiano fueron también de gran ayuda, porque fueron las que me contuvieron en la parte psicológica y eso fue fundamental para empezar mi recuperación. Los riñones de un momento a otro empezaron a funcionar de vuelta, dejaron de hacerme diálisis, Y, bueno, junto con la fiesta de fin de año, me dieron una alta provisoria para ver cómo respondía mi cuerpo".

En Comodoro Rivadavia se realizará el 1er ITT de Ajedrez que convocará a grandes Maestros Internacionales

“Gracias a dios, volví a caminar. Cuando salí del hospital no podía caminar más de dos cuadras. Había bajado veinte kilos, había perdido toda la masa muscular. Fue como empezar de cero, caminaba dos cuadras, un día tres cuadras, al otro día una más, y así, me volvía a Comodoro y empecé los controles mensuales, donde estoy hasta ahora, no al cien por ciento, pero bueno, los médicos están muy felices de la recuperación. Me han dicho, que más allá de la medicina, ha sido un milagro todo lo mío”, sentenció su historia Richard, que se aferra a la vida con pasión y amor a sus seres queridos y a su profesión que lo sigue acompañando.