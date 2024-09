Quién es Mario Rodríguez, el atleta de Comodoro que hizo podio y honró el legado de su mentor

Mario Rodríguez comenzó su carrera deportiva a los 24 años, justo después de la pérdida de su padre. Fue entonces cuando decidió dedicarse de lleno a su gran pasión: el atletismo. "Desde allí su dedicación y las ganas de dedicarle un podio a su padre no tuvieron límites", cuenta.

Fue ahí cuando Nazario Araujo, un histórico ex olímpico, se convirtió en su entrenador y mentor. "Él lo incentivo y lo dejo en manos de un gran entrenador, un histórico ex olímpico Nazario Araujo quien no lo dejo solo hasta cuando el atleta Comodorense comenzó a diagramar sus entrenamientos él, con el conocimiento de su experiencia avalado por la profesión de Profesor de Educación Física especializado en entrenamiento deportivo", explica.

Bajo la guía de Araujo, Rodríguez fue forjando su carrera en el atletismo, especializándose en pruebas de fondo. Sus primeros pasos lo llevaron a debutar en la corrida aniversario de la "Villa Balnearia Rada Tilly", donde corrió los 10 km. Pero sus logros más destacados llegarían más adelante.

Mario Rodríguez recibió un emotivo recibimiento en Comodoro tras el tercer puesto en Gotemburgo

En 2007, Rodríguez se coronó campeón nacional en la prueba de 42 km, celebrando junto a su familia. Años más tarde, en un campeonato mundial en Brasil, obtuvo la segunda posición, demostrando su nivel internacional.

Pero la historia de Rodríguez no se detiene ahí. En 2013 y 2015, participó en dos mundiales de atletas master, donde se desempeñó en pruebas de 8k cross, 10.000 metros y media maratón. Su mayor logro en este ámbito fue la medalla de bronce obtenida en el Mundial de Gotemburgo, recientemente.

"Fueron cuatro competencias entre el 14 y el 24 que fue la última. Se fue haciendo complicado al final de cada competencia por la intensidad, el cuerpo acumuló cansancio y se vio en los rendimientos. Estábamos todos en las mismas condiciones, pero no fue determinante", comenta Rodríguez sobre su experiencia en el Mundial.

DEL ALUMNO AL MAESTRO, NAZARIO ARAUJO

Más allá de sus logros deportivos, Rodríguez no olvida el legado que le dejó su mentor, Nazario Araujo. "Yo vengo formado de una escuela donde me formaron como persona y luego como atleta. Yo vengo de la escuela de Nazario Araujo, donde los valores eran los de formar grupos humanos y se entrenaba mucho, pero él decía que preparaba atletas para la vida, para la maratón de la vida", explica.

Inspirado por esos ideales, Rodríguez decidió tomar su propio camino y formar el "Team Treno", siguiendo los lineamientos de trabajo de Araujo, decidió tomar su camino tomando esos lineamientos de trabajo.

“A fines del 2013 cuando le conté esta idea, mi idea y mi objetivo del Team. Él siempre tuvo unos ideales difíciles de encontrar, siempre tuvo una visión muy particular en ayudar a las personas porque el siempre agradece tanto a la gente que le dio una mano. Me dio la envión para formar mi grupo y fue el principal impulsor'", recordó Rodríguez.

La historia de Mario Rodríguez es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar grandes metas. Su dedicación, perseverancia y el legado de su mentor han sido claves para convertirse en un atleta de élite, dejando una huella imborrable en el deporte de Comodoro.