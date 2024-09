Huracán de Comodoro presentó su nuevo refuerzo, un viejo conocido del club que retorna para una segunda oportunidad. Se trata de Federico Cárcamo, quien jugó el Regional pasado y defendió la camiseta del “Globo” en cuatro partidos.

Llegó a la capital petrolera el lunes, y anoche habló en SetaTV donde contó detalles de su incorporación al conjunto de barrio Industrial que todavía no confirmó al director técnico. “Estoy tranquilo, y esperando el nuevo cuerpo técnico para comenzar una nueva etapa. La verdad que con muchas ganas, la intención es mejorar lo del año pasado y dejar a Huracán lo más arriba posible”, explicó.

El volante ofensivo tuvo un paso por un equipo de Santa Fe pero viene de jugar en Germinal de Rawson. “A principio del año cuando terminó el certamen me fui a un equipo de Santa Fe donde finalmente no se llegó a un acuerdo económico y regrese a Germinal donde me mantuve jugando el torneo del Valle y el Federal A”, aseguró.

Cárcamo contó como fue el acuerdo con Huracán, y aseguró que siempre dejó la puerta abierta para volver al sur de la provincia. “La relación con la dirigencia de Huracán siempre fue buena porque cuando me fui deje la puerta abierta. Tanto los dirigentes como compañeros siempre estuvimos en contacto y cuando se dio la chance de volver se arregló muy rápido”.

Cárcamo recordó que el año pasado solo jugó cuatro partidos, y le quedó la sensación que puede aportar mucho más. “Se vienen cosas lindas con el torneo Zonal y el Regional por delante”, remarcó.

Sobre el torneo Regional que se avecina aseguró “por lo que pude hablar con los chicos, es una zona bastante accesible y vamos a ir a jugar todos los partidos con mucha responsabilidad y tratar de cerrar el año de la mejor manera como Huracán se merece”.

Cárcamo ha compartido equipo con varios jugadores que están en Huracán actualmente pero destacó el vínculo con José Chacón, Maxi Biassussi, y Nico Soto entre otros. Hoy a las 15 se sumará a las prácticas en el barrio Industrial.

(Foto: prensa Huracán)