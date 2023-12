Muchos creen que "segundas partes nunca fueron buenas", y en el mundo del fútbol es una frase conocida, y que en los días que corren se suele utilizar en las críticas y comentarios cuando a un DT no le va muy bien al volver a intentarlo.

Sin embargo, esa frase no encaja en la vida de Diego Robledo, el actual DT de la Reserva de General Saavedra quien en la temporada 2016 escribió un capítulo glorioso con el plantel al salir campeón, y luego emigró a Tiro Federal y Universitario para volver al "Parque" y festejar de nuevo.

Con la visera siempre puesta, Diego labura en silencio a la par de los planteles de Primera. Es la sombra de los entrenadores y su forma de trabajo han dado sus frutos.

"Como arquero no me destaque mucho", bromea y comienza a contar con detalles de su trayectoria en el banco de suplentes, que comenzó en Palazzo donde supo defender los tres palos. En el 2014 salió campeón en la Reserva del "Aguilucho" y fue el primer capítulo de gloria en su trayectoria.

De ahí fue a Saavedra donde logró el título en el 2016, y luego del temporal de lluvia del 2017, la dirigencia no le renovó su contrato y se fue a Tiro Federal donde salió campeón en el 2018. Al año siguiente fue a Universitario, donde armó un equipo de cero y en su primera temporada quedó como subcampeón de la Reserva, antes de pegar la vuelta a General Saavedra con un proyecto diferente luego de un llamado de Marcelo Hidalgo.

Esta temporada que termina lo tiene como el dueño de la temporada. Su equipo festejo en el torneo Inicial y también en el Zonal, manteniendo un invicto de 48 partidos.

"Para mi estos títulos son muy especiales. Es algo muy lindo. Yo había estado acá en el 2016 y había salido campeón con Saavedra, y luego se paró por la lluvia del 2017 hasta que cuando volvimos a entrenar no cumplí con las expectativas y de ahí me fui a Tiro Federal", comenta Diego en el SUM de Saavedra mientras convida el primer mate.

En Tiro Federal eran todos de barrio Cemento, por ahí se suman algunos chicos. El amigo de, o el primo de y por suerte se armó un lindo grupo. Comenzamos muy desarmados y se fueron sumando de a poco chicos.

"Tenemos un plantel muy lindo, largo, pero como les digo siempre. A su tiempo le va tocar jugar. Los poco más de veinticinco jugadores que tengo siempre entendieron las cosa y la forma de trabajo. Los chicos trabajan a la par de Primera y por eso algunos fueron promovidos", asegura moviendo la cabeza mientras se acomoda la visera con ambas manos.

Diego habla y mira fijo a los ojos. Mira el techo y subraya: "el torneo de Reserva es muy competitivo en Comodoro. Todos quieren llegar al plantel de Primera, pero hay que darle mayor difusión, y darle el espacio que los chicos se merecen. Están buscando dar el salto a Primera y se ven muy buenos partidos".

RESPALDO PARA TRABAJAR COMO CORRESPONDE

El DT de Reserva de General Saavedra asegura que los resultados es fruto de un compromiso de los jugadores, pero mucho tiene que ver el espacio y el acompañamiento de la dirigencia.

"Acá encontré un espacio de trabajo donde me dieron libertad para trabajar y se dieron los resultados. Por eso el agradecimiento para Héctor (Millar) y Ricardo (Constanzo), porque ellos depositaron toda la confianza en mí y por suerte creo que no defraude. Terminamos invictos el torneo y con varios chicos en el plantel de Primera", afirma y abre los ojos grandes.

Sin que se le consulte sobre ese "invicto", el DT se explaya y cuenta con lujo de detales. "La última derrota fue el año pasado frente a Stella Maris, el 12 de septiembre del 2022. Fue un 2-1 y de ahí no se perdió más. Se empató si, pero no se perdió", confirma.

El equipo de Saavedra terminó campeón e invicto la temporada 2023, y el entrenador recalca. "No hay secretos, es trabajo. Con el sacrificio de los chicos luego se ven los resultados. Terminamos sin cancha por las remodelaciones y trabajamos igual sin aflojar. Usábamos la cancha de sintético chico, o conseguíamos un gimnasio pero estaban todos con el mismo compromiso que al comenzar el año en la pretemporada", afirma.

LA CAPACITACIÓN, LAS GANAS DE PROGRESAR Y EL PLANTEO DE LOS PARTIDOS

Diego Robledo habla de fútbol la mayor parte del día. Se levanta, prepara mates en su casa y pone los canales deportivos. Partido que hay, partido que mira sin diferenciar las ligas. Puede ser el ascenso o puede ser Premier League. El mira fútbol.

En esta última temporada estuvo acompañado en el banco de suplentes por Román Barría y el profe Jorge Russ junto al profe Nieto, que está con las inferiores. El DT asegura que muchos pueden hablar de fútbol, pero para dirigir un grupo hay que capacitarse.

"Yo soy recibido, de ATFA y también en la de César Luis Menotti que me recibí durante la pandemia. Estudie on line y siempre trato de ir a ver los partidos. Yo trato de armar los partidos de acuerdo al rival, en este año a Diadema fue el único equipo al que no le pude ganar. Es muy aguerrido, que mete en todos los sectores. Empatamos 1-1 y en el otro 2-2", recordó el entrenador.

Robledo admite que si bien Diadema fue un rival muy duro, subraya que Stella Maris es un buen equipo. "La gente de Stella Maris quedó como subcampeón de la Reserva, y tiene un lindo equipo. Era lindo jugar contra ellos", destacó.

CONTINUIDAD Y DESEO DE VIAJAR

Si bien la temporada 2023 en la Reserva ha sido muy favorable, en cuanto a resultados y logro, Diego Robledo asegura que es momento de festejar y luego pensar en la temporada 2024.

"Es algo único que hay que disfrutar. Mañana no sabemos, hoy somos los campeones de la Reserva. Hay que juntarse con la comisión directiva en los próximos días y ver cuál es el proyecto que hay para la temporada 2024. A mí me gustaría poder viajar con los chicos a competir, a hacer unos amistosos a Trelew o Puerto Madryn", reconoce Diego Robledo.