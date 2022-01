(Pasta de Campeón / ADNSUR) - El “Lobo” consiguió un importante empate en Puerto Madryn y ahora deberá prepararse para enfrentar a J.J. Moreno el próximo domingo en la capital petrolera, donde se definirá esta historia.

Uno de los jugadores que dejó de vestir la camiseta de Jorge Newbery en el último tiempo fue Oscar Marchant. El delantero, quien se viene destacando hace algunos años en el “Lobo” se ausentó en la llave ante Germinal y ante el “Naranja” tampoco apareció en la lista de buena fe.

El entrenador de Newbery, Sergio Busciglio, fue consultado por La Cien Punto Uno por esta ausencia: “Oscar Marchant no viene más, no por una situación mía o del club. Tiene una situación personal, muy personal, tiene su trabajo sus obligaciones y no puede seguir”

Qué dijo el DT de Jorge Newbery sobre la ausencia de Oscar Marchant

“Si Oscar estuviera en el plantel sería titular, es un jugador impresionante”, remarcó Busciglio.