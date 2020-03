El ex rugbier cordobés y ex Puma, Alejandro Allub (44 años), dialogó con Diario Olé sobre la pandemia que azota a la República Argentina a raíz de la expansión del coronavirus. Y al momento de explicar sus sensaciones, lanzó palabras que causaron polémica: "La ficha te cae cuando se muere el verdulero".

Quien hoy es médico en el Hospital de Niños de la provincia cordobesa remarcó que faltan insumos y herramientas para combatir la pandemia. Lo sabe por ofrecer servicios de pediatría en el establecimiento mencionado y en dos clínicas privadas que también lo tienen entre su staff de profesionales.

En el hospital me caían padres para que les llenara las fichas del cole al nene... Te dicen 'vengo ahora porque hay poca gente'. Te dan ganas de decirle 'maestro, tal vez no puedas venir más', ¿entendés? Yo vivo en un country, y a dos casas los tipos llamaron a los jardineros hace unos días... Y vos pensás, '¿dónde vivís, maestro?'. No sos un ignorante, tenés un cierto nivel de raciocinio. Hay gente que tiene que dar el ejemplo y no lo da", manifestó Allub.

A su vez, agregó: "Tengo amigos que están jugando en Italia, y te cuentan. ¿Sabés cuándo te cae la ficha? Cuando ves que se murió el verdulero de tu calle, ¿entendés? Ahí te cae la ficha. Por eso nosotros tuvimos la suerte de verlo un mes antes, porque si no te cae la ficha...".