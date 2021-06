Este miércoles se armó una polémica y un debate en el programa radial Comodoro Sport de Adrián de los Santos. Ángel Samienta, actual entrenador de Tiro Federal, salió al cruce por las metodologías que usó Gustavo Varas en su paso por el club.

El experimetado DT no creer en las nuevas formas de trabajo con video análisis y computadoras. Para Samienta, el fútbol es uno solo y la tecnología solo es “chamuyo” y “payasadas”: "El cuerpo técnico que estaba antes en Tiro se creía profesional. Mucha tecnología, computadora y chamuyo para dirigirse a los chicos, haciéndoles creer cosas que no son. Me parece que en la Escuela de Técnicos los están asesorando mal”. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA