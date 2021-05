Según se indicó, se encontraba en el agua en la zona del puerto de Comodoro, por lo cual intervino Prefectura Naval Argentina. Tras las pericias correspondientes, se confirmó que se trata de la mujer 29 años que era buscada por la policía tras ausentarse de su domicilio el 26 de mayo.

El hallazgo ocurrió este jueves sobre las 13hs. Fueron marineros que se encontraban en uno de los barcos amarrados los que divisaron el cuerpo flotando en el mar, detrás de dos barcos atracados en el muelle. Dieron aviso a Prefectura Naval y esta fuerza fue quién la retiró del agua.

Según las primeras observaciones, el cuerpo no tenía marcas o signos de violencia, aunque se aprecian algunas escoriaciones y una fractura en la muñeca, lesiones presumiblemente producidas como consecuencias de la inmersión en el mar. Se aguardan los resultados de la autopsia para establecer las causas de muerte.

La mujer fallecida fue identificada como A.N.D, de 29 años. Su hermana había denunciado esta mañana su desaparición en dependencias policiales.

Según la denuncia, la pareja de A.N.D había dejado el domicilio el 26 de mayo a las 7 hs, cuando la mujer dormía, y ese fue el momento en el que fue vista por última vez. Su hermana relató que al regresar de trabajar, sobre las 17 hs, A.N.D. ya no se encontraba en la vivienda, y había dejado en ella sus pertenencias personales.