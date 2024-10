(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Los cuatro clubes de Comodoro Rivadavia que participarán del Torneo Regional transitan los días previos al debut, y el presidente de Jorge Newbery Pablo Barrientos habló

SetaTV de todo. Del clásico que se jugará el domingo en el barrio Industrial, de los refuerzos, y del objetivo que tiene el “Lobo” en este nuevo desafío.

Ante el arranque del certamen a la vuelta de la esquina, el dirigente expresó en PDC Radio: "se renuevan ilusiones y uno tiene mucha fe. Como ya ha pasado comenzamos con un clásico, y no hay que perder el foco la seguridad. Esto no deja de ser un juego y todos queremos ganar pero no tiene que pasar de eso”, afirmó.

Sobre la posibilidad que tienen de clasificar dos equipos a la siguiente instancia de un certamen por demás competitivo aclaró: "todos los equipos de Comodoro tienen chances, tal vez un poco menos Ameghino sin desmerecer pero el resto tenemos experiencia en esto. Igual todo esto no dejan de ser palabras, esto se sabrá partido a partido”.

El club del barrio 9 de Julio sumó para esta competencia cuatro refuerzos, y en ese sentido acotó: “no trajimos muchos refuerzos porque estamos convencidos que los jugadores que tenemos son los mejores y traer un jugador que sea mejor de lo que tenemos estaríamos hablando de otro nivel y otro dinero”.

Al ser consultado si el “Lobo” ya bajó la persiana a la llegada de nuevos jugadores, Barrientos confesó: “quizás vengan dos jugadores más, pero que vengan a sumar. Estamos muy sobre la hora del inicio de la competencia, pero también vamos a necesitar recambio. Ojalá sea una competencia larga para nosotros, y estamos buscando un defensor central y un atacante o mediocampista”, detalló.

Pero a su vez remarcó que el presente deportivo del club es muy positivo porque la Primera se consagró tricampeón y la Reserva también dio la vuelta olímpica. “Tenemos muchos chicos jóvenes que vienen de salir campeón en Reserva con chicos de Octava y de Séptima. Las oportunidades se la han ganado los chicos, y ojalá puedan jugar en Primera muy pronto”, aseguró.

De cara al debut donde debutarán frente a Huracán en el estadio César Muñoz, el dirigente aseguró: “los clásicos son clásicos y por ahí son al margen de todo. No significa que uno sea más que otro, somos muy parejos y el día del clásico se ve. Siempre son cerrados, se dan así”, explicó.

DAR VUELTA LA PAGINA Y SEGUIR CON EL MISMO OBJETIVO

La última participación de Jorge Newbery en un torneo Regional no terminó como se esperaba. Una final inconclusa en casa frente a Deportivo Rincón por incidentes, y una sanción que tuvieron que cumplir, pero a su vez dejó enseñanzas. Al respecto sobre lo que le tocó vivir como hincha y como dirigente, Pablo Barrientos admitió: “Fue tristeza y amargura pero luego buscamos sacar lo positivo. Por eso se quedaron todos los chicos, seguimos creyendo en este proyecto, y también desde mi lugar –no los jugadores- pero tengo una deuda pendiente que saldar, me gustaría cumplir ese sueño y que todo el pueblo de Newbery festeje lo que se merece”

Pablo Barrientos mira hacia adelante, y espera que lo sucedido no vuelva a ocurrir bajo ningún punto de vista. “Nosotros hicimos una autocrítica fuerte luego de lo que pasó en el torneo pasado. Sabemos que lo mejor para el club es que todos tenemos que madurar y no nos pueden volver a pasar estas cosas. Hoy nos enfocamos en esos pequeños detalles para que no vuelvan a suceder”

El mandato de Pablo Barrientos al frente del “Lobo” termina en diciembre y nadie sabe que puede ocurrir, pero él deja clara su postura. “Yo digo siempre lo mismo, amo a Newbery y voy a estar siempre de una forma u otra. Siempre lo hablamos, soy hincha del club, y estoy abierto a que me comuniquen las ideas y si es lo mejor para la institución daremos el espacio o trabajaremos juntos”, cerró el dirigente.