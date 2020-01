El ex jugador de los Lakers Kobe Bryant ha fallecido en un accidente de helicóptero mientras viajaba con otras tres personas.

La noticia, adelantada por TMZ, han confirmado la muerte de cinco personas entre los que no estaba la mujer del ex jugador, Vanessa Bryant. Funcionarios del condado han informado de que los bomberos han podido apagar las llamas posteriores al accidente, pero la muerte de la leyenda angelina estaría confirmada.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, a las 10:01 hora local de Calabasas (California), una llamada avisó de la caída de un helicóptero.

Kobe Bryant disputó 20 temporadas en Los Ángeles Lakers de la NBA consiguiendo 5 anillos de campeón. El escolta se retiró de las canchas en 2016 y sus números 8 y 24 fueron retirados de la mítica franquicia. Este año iba a ser inducido en el Hall of Fame.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice.