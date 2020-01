final four

"Me parece que Gimnasia llega en un buen moemnto, a pesar de llegar de dos derrotas, pero viene jugando bien a lo largo del año y San Lorenzo no pasa su mejor momento. El equipo es local, el Socios es picante y es un extra. Espero que ganemos y me siento con confianza por el equipo", indicó el nacido en Tornquist a PDC a su llegada a la cancha. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA