Moira Miranda, de la pileta del Club Huergo a representar a Comodoro y soñar con París 2024

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Moira Miranda tiene 25 años, actualmente vive en la provincia de Córdoba y desde hace tiempo demuestra un rendimiento del más alto nivel en el triatlón a nivel nacional e internacional. Sus primeros pasos fueron de muy joven y con una sola actividad: natación. Luego continuó con el atletismo y el ciclismo para terminar convirtiéndose en triatleta.

La comodorense charló en exclusiva con Pasta de Campeón en la misma semana donde fue ternada para los Premios Olimpia en su 70° edición, semanas después de la obtención de una importantísima 14° posición en los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile.

“Empecé triatlón a los 16 años. Anteriormente, desde los 10 más o menos, competía en natación en el equipo municipal del Club Huergo. Desde chica, hasta los 12 o 13, practiqué hockey, danzas, atletismo y por esas cosas de la vida arranqué únicamente en natación que era lo que más me gustaba”, comentó Moira recordando sus inicios a tan temprana edad.

En esa etapa, la deportista comodorense había participado en postas con el segmento de nado y luego empezó a ubicarlo en el triatlón patagónico. “Cuando me dieron la oportunidad de participar fue a causa de que, a fines de 2013, el que era el entrenador de la selección argentina vino a Chubut a dar una capacitación y al mismo tiempo hacía un campamento con triatletas en iniciación, o sea juniors. Como en la provincia no había mucha cantidad de gente me invitaron a participar porque sabían de mi actuación”, resaltó.

Siguiendo con sus declaraciones, todavía tiene ese recuerdo de lo ocurrido posteriormente que resultó ser todo un éxito producto de un enorme sacrificio y la mentalidad puesta en el mismo objetivo: “ahí nos hicieron pruebas de natación y atletismo, pero a partir de los resultados, me vio en condiciones, me comentó de qué se trataba todo y si podía comenzarlo”. Y añadió: “como estaba muy metida en natación, seguí compitiendo porque tenía objetivos como clasificar a un nacional, por ejemplo. En 2014, en la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) me enviaron una bici que en su momento era de las mejores en cuanto a tecnología, sumado a una beca de apoyo del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) para que comenzara con el triatlón”.

Tiempo más adelante, Moira manifestó que dentro del triatlón hubo una de las disciplinas que le resultó difícil adaptarse, pero que actualmente disfruta y mucho. “Ya en 2015 llegué a la selección argentina junior y se dio todo muy rápido. Lo que más me costó fue el ciclismo porque nunca había competido y hoy es algo que me encanta”, dijo.

En 2018, finalizó en la séptima posición durante el triatlón sprint femenino de los Juegos Odesur en Cochabamba, Bolivia, manteniéndose en el top 10 con una impecable actuación después de finalizar el recorrido en una hora con seis minutos y 15 segundos.

Revelando los motivos de su ida a Córdoba, Miranda afirma que, en líneas generales, la decisión fue tomada para su crecimiento personal en cuanto a estudios y también en lo deportivo. “Una de las razones por las que vine a vivir a Córdoba es porque las condiciones en general son mejores. En cuanto a Comodoro, en la pileta del Club Huergo estoy bien, me queda cerca y tengo lugares para correr. En ciclismo hay muchas rutas para pedalear, pero también tiene su desventaja como pasa ahora con el calor que es tan intenso”, dijo, animándose a diferenciar las localidades brevemente.

“En San Juan, Mendoza y San Luis también se puede entrenar porque son lugares muy lindos, pero igualmente hay que tener en cuenta el calor”, señaló la joven atleta.

En 2022 formó parte de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2022 en Asunción, Paraguay, finalizando quinta en relevos mixtos (01:23:31) y en la sexta ubicación en el sprint individual (01:01:28).

El haberse criado en una de las zonas más frías del país también fue importante. Miranda apuntó a que, a la hora de competir, las bajas temperaturas no terminan afectándola del todo gracias a esa ‘resistencia’ obtenida a lo largo de sus años. “El frío no me afecta del todo, al estar tan acostumbrada a vivir en el sur de la Argentina es algo a lo que me adapté para entrenar bien, competir así me genera algo distinto al resto. Es como que lo tomo como una ventaja para mí y capaz una desventaja para las chicas con las que compito”.

Pero en un día de competición con mucho calor, la situación se torna al revés: “en mi caso, todo apunta a combatirlo y la realidad es que todos están sufriendo lo mismo que vos, no sos la única, pero es cuestión en concentrarse en que lo podés controlar”.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta se basa en mantenerse fuerte mentalmente en un evento que exige muchísimo también desde lo físico y que no es sencillo por donde se lo mire. “De chica iba a un psicólogo para desarrollar técnicas de relajación y visualización, entre otras. Con el tiempo fue más de leer material que tenga que ver con la psicología deportiva, transformándose en algo personal mío. Con mi entrenador hablamos de esto y preparamos una estrategia de cómo llevarlo a cabo”.

Este 2023, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Playa 2023 que se llevaron a cabo en Santa Marta, Colombia. En ese certamen, en relevos mixtos, consiguió un tiempo de 01:25:15 superando a Brasil por solamente 16 segundos. Chile se quedó con la dorada con un tiempo apenas menor: la diferencia fue de un minuto y algunas décimas.

A fines de noviembre, participó de los Juegos Panamericanos que se disputaron en Santiago de Chile y alcanzó la 14° posición en la prueba de triatlón individual con un tiempo de 2:00:39, quedando a poco más de tres minutos de la cima del podio.

De cara al cierre del 2023 y toda la actividad que vendrá muy cargada en 2024, Miranda presentó qué es lo que le espera, teniendo en cuenta que a fines de julio se realizarán los Juegos Olímpicos en París, Francia: “actualmente estamos a la espera de que el Gobierno Nacional acepte las próximas competiciones o no. En 2024 lo primero que tenemos es el Campeonato Sudamericano y luego el Campeonato Panamericano de Triatlón. El resto de las competencias que puede haber las veremos en diciembre y en enero, pero principalmente ahora los entrenamientos son todos de pretemporada y sumar horas de nuevo”.

Recientemente la triatleta contó que hubo un tiempo de descanso que decidió tomarse para volver con todo y adelantó la dificultad que esto generó. “Estamos retomando las mismas horas semanales de antes, cuesta un poco el proceso de readaptación. Lo que uno entrena en pocas semanas se pierde si uno no lo mantiene. Hoy por hoy me preparo para competir internacionalmente en la copa continental, mundo y campeonato panamericano: el nivel es altísimo”, afirmó.

Desde su corta edad hasta la actualidad, la atleta que hoy reside en Córdoba destacó algo fundamental: el acompañamiento de su familia. Tal es así que Moira contó con algunos detalles en ese sentido de cómo fue el día a día hace años atrás. “Me acompañaron desde chica, es algo increíble, primero con hacer deporte, pero al mismo tiempo en mantener al día los estudios en la escuela y facultad. Mis viejos no solo iban a verme a las carreras dentro de la provincia y en torneos patagónicos, sino también estaban atentos a cuando salía de la escuela, ir al primer turno de natación, tener la comida lista, salir de ahí e ir al gimnasio, luego inglés y volver a la pileta, entre otras cosas”.

“Mi familia vive en Rada Tilly, pero yo vine a Córdoba únicamente para terminar la facultad y entrenar. Lo primero ya está y me quedé acá porque las condiciones de entrenamiento son más favorables. Ellos me acompañaron desde mis inicios hasta cuando decidí establecerme en esta ciudad y siguen apoyándome, están muy presentes en la actualidad e hicieron todo lo posible para poder continuar”, destacó la comodorense.

Por último y con las ganas intactas de seguir en lo más alto de la competición, Miranda indicó que jamás tuvo en mente dar un paso al costado con la actividad deportiva que más disfruta. “Nunca pensé en dejar la actividad, sí cuando era más chica se me ocurrió solamente nadar, pero cuando conocí el triatlón me di cuenta que las tres disciplinas me gustaban. Años atrás hacía otros deportes, pero una vez que inicié en este no me alejé”, concluyó.