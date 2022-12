(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) En busca de una nueva estrella. Argentina alzó el pasado domingo la anhelada Copa del Mundo tras consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022 y Lionel Messi fue decisivo para levantar el ansiado trofeo.

Sin embargo, el astro argentino “pelea” por batir un nuevo récord y está asociado a las redes sociales. La foto de Lionel Messi alzando el trofeo puede ser la más likeada de Instagram.

Actualmente, su rival más que inesperado es un huevo. Esto se debe a que enero de 2019 la cuenta @world_record_egg, que fue creada con el único objetivo de conseguir la mayor cantidad de likes en la historia, compartió la imagen que acumula 56,2 millones de “me gusta”.

El posteo de la “Pulga” -con un carrusel de fotos del festejo mundialista con su foto solo levantando la Copa y con todo el plantel del equipo dirigido por Lionel Scaloni- acumula 51 millones de “me gusta" a menos de 24 horas de publicado y quedó a solo muy cerca del récord.

Ahora, una campaña en las redes sociales busca que la imagen del futbolista rosarino sea la más likeada. “Si le diste like al huevo, sacáselo”, escribieron en Twitter varios usuarios. En esta misma línea, otros postearon: “Si no le diste me gusta a la foto de Messi, hacelo”.