Matías Rojas firmó su contrato con River en los últimos días para poder viajar a San Martín de los Andes para iniciar la pretemporada bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, pieza clave en su llegada.

El delantero fue consultado por su llegada al Millonario considerando que desde Boca, Fernando Gago se habría comunicado con él para que llegue al club, teniendo en cuenta que el entrenador ya lo había dirigido en Racing.

Detallando cómo fue ese momento, el paraguayo explicó: “cuando me dicen que River me pretendía, mismo antes de hablar con mi familia, ya sabía que la respuesta era un sí, estuve a disposición de negociar y que se haga lo más rápido posible. Mi representante seguramente tuvo contacto con Boca y con México, pero yo ya había tomado la decisión”, dijo.

Por su parte, Rojas se refirió a su salida del equipo que compartía con Lionel Messi: “En Inter Miami me comunicaron que no iba a seguir y tenía apuro por definir mi futuro, ya que mi esposa está embarazada. Mi representante me avisó del interés de River y le dije que avanzara, incluso previo a hablar con mi familia”.

“Yo ya había bajado la persiana y estuve a disposición de negociar para instalarme lo antes posible en Buenos Aires”, admitió el delantero.

