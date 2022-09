Martín Villagrán, el entrenador comodorense formado en Gimnasia y Esgrima que se convirtió en DT de la Selección Argentina U15

“Tarda en llegar pero al final hay recompensa”, así inmortalizó Mercedes Sosa en “Zona de Promesas” y vaya si Martín Villagrán, en silencio y con trabajo y un proyecto apuntalado por Gimnasia y Esgrima de Comodoro tendrá su chance más importante en el plano internacional.

La CAB designó al comodorense como entrenador para el combinado nacional U15 con el que disputarán el Sudamericano de la categoría a finales de octubre. La oficialización de la designación la dio a conocer la Prensa de Gimnasia y Esgrima en sus redes sociales, rápidamente el público “mens-sana” se alegró al conocer la grata noticia.

Orgullo comodorense: Martín Villagrán será técnico de una Selección Argentina

El cuerpo técnico de la Selección argentina U15 estará encabezado por Martín Villagrán como entrenador principal, acompañado por Juan Pablo Fernández y Agustín Lukac como asistentes. Además, Gisela Marcos, Matías Podestá y Yonathan Rodríguez serán los preparadores físicos, mientras que Agustín Bajz y Jonathan Righero serán los entrenadores invitados. Por su parte, Mariano Marcos asumirá como nuevo Coordinador General de Categorías Formativas CAB.

La próxima semana comenzará la puesta a punto de la seleccionado U15 masculino que concentrará en Buenos Aires pensando en el Sudamericano de la categoría, pautado para jugarse del 24 al 29 de octubre, con sede a confirmar.

Para esa convocatoria, Villagrán ya eligió los 18 nombres que se entrenarán en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo del 13 al 23 de septiembre en lo que será la primera etapa de la preparación. Para el DT del “Verde” no será fácil, ya que deberá cortar la preparación de Gimnasia para la temporada 2022/2023 que iniciará en octubre, donde se perderá el inicio de la Liga Nacional de Básquetbol y será reemplazado por algunos partidos en su cargo por el nuevo asistente técnico Juan Manuel Varas.

Martín Villagrán y su chance en la Selección argentina U15: “Es un desafío hermoso para mí”

“La idea es dirigir los primeros juegos hasta el 16 de octubre y volveré una vez que culmine el Sudamericano”, detalló en diálogo con PDC y ADNSUR. De esta manera, el técnico sureño tendrá su segunda experiencia en un combinado nacional. La primera vez lo hizo como asistente de otro “viejo conocido de la casa” como Marcelo Richotti, con quién se consagró campeón del Sudamericano U17 en Chaco.

"Estoy orgulloso por haber sido designado como entrenador U15, que me acepte el coordinador, el director deportivo y el presidente de la Confederación, Fabián Borro, lo que para mí es un placer, un privilegio y una responsabilidad enorme”, indicó emocionado.

¿Quién es y cómo piensa Martín Villagrán, el flamante entrenador de la U15 de Argentina?

Villagrán remarcó su agradecimiento con la CAB “por haberme elegido entre tantas opciones”. Y es que el propio DT se ganó ese lugar por su constante labor de menor a mayor desde su llegada al banco del “Verde”, donde actualmente es el entrenador con más Liga Nacionales en Gimnasia e iniciará este año su séptima temporada al frente del equipo.

Bajo este marco, indicó que “estoy sumamente agradecido con Juan Pablo Luque, Germán Issa Pfister y con toda la comisión directiva de Gimnasia, porque el club tiene que ver en todo con esto que me está sucediendo, porque allí me formé y me desarrollé como profesional. Más allá de que uno se va capacitando, ellos me dieron la posibilidad de que un entrenador joven, que venía en formación, pueda dirigir en la Liga Nacional”.

En ese sentido, sostuvo que “ese puntapié fue clave, ya que no en todos los clubes se manifiesta ese apoyo que aún sigo teniendo actualmente, con la dirigencia al mando de Pablo Ivanoff. Se comportaron de manera increíble conmigo cuando los informé acerca de esta designación y automáticamente me respondieron que sí, sin poner ninguna traba, teniendo en cuenta que no es fácil ir a un proceso de selección argentina de menores y dirigir en la Liga al mismo tiempo, ya que me voy a perder algunos partidos”, explicó.

Villagrán señaló que “lo que tiene Gimnasia y que agradezco siempre de sus dirigentes es que siempre fueron sinceros y cuidaron las arcas del club. Hoy el club está creciendo inmensamente y saneado económicamente, lo que me da placer, orgullo y tranquilidad para trabajar”, sentenció quien esta semana se vestirá nuevamente de celeste y blanco.