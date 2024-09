Martín Rolle sorprendió a todos este jueves al anunciar que se volvía a poner los pantalones cortos para jugar en la primera local de Guillermo Brown de Puerto Madryn, club en el que es dirigente deportivo.

El ex CAI volvió ayer a las canchas en la victoria por 2 a 1 ante Ever Ready y tras el encuentro atendió a PDC en el Streaming de SETA TV.

"Andrés Iglesias me venía molestando para que vuelva a jugar y estar cerca de los chicos para dar una mano. La realidad es que cuando me retiré estuve un año entero sin fútbol y hace poco en el viaje con el plantel, previo a un partido me metí para distender a un reducido y me dieron ganas", comentó.

Viejos son los trapos: vuelve Martín Rolle al fútbol chubutense

"Arranqué hace tres semanas a entrenar, me sentí bien y andaba con ganas de competir y disfrutar. Hacerlo con amigos porque me enojaría y en Seniors o como se llama no lo haría. Andrés me insistió y bueno tuve que volver, ya jugué hoy 89 minutos y ganamos la primera fecha", explicó Martín.

El ex Olimpo y Arsenal reveló que este regreso a las canchas no tiene nada que ver con una posible vuelta al primer nivel: " No pica el bicho del primer nievel, es una etapa cerrada totalmente. Lo que hago es con la misma responsabilidad cuando fui profesional y a nivel local, entrenarme, manetenerme y estar con los chicos y cerca del club y disfrutar compitiendo".

Sobre la actualidad de Brown en la Primera Nacional, Rolle comentó que la realidad reflejada en la tabla, no estamos pasando un buen momento. Una zona muy pareja con cinco o seis en la misma situación que estamos nosotros. Creememos en el equipo y en el entrenador".