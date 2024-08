Luka Salesky y Franco Moroncini, los comodorenses que van por la gloria al Panamericano de Brasil en karate y sueñan con el Mundial en Italia

Luka Salesky y Franco Moroncini son dos jóvenes de la ciudad que llevan el karate comodorense bien arriba y que en las próximas horas están próximos a partir hacia Brasil para disputar el Campeonato Panamericano que se desarrollará del 24 al 30 de agosto. Más adelante será el momento de viajar a Italia para disputar el Mundial en la localidad de Venecia, pero para eso todavía falta.

En comunicación con Seta TV, Pasta de Campeón y ADNSUR, los karatecas que representarán a la capital del petróleo, la provincia y el país brindaron un mano a mano exclusivo de cara a lo que se viene con tal de dejarlo todo.

Luka tiene 19 años y participará de la categoría más alta que es hasta los 21. Sus inicios fueron a los nueve años, en ese momento había llegado a su fin su paso por el fútbol y que hasta ese entonces no tenía nada en mente para hacer en lo que tiene que ver con la actividad física. “Justo un amigo de la escuela había arrancado con esta disciplina. Él dejó a los dos meses y yo seguí hasta ahora”, recordó.

Sin lugar a dudas, Franco es una de las grandes amistades que el karate le dejó y que al día de hoy mantiene sin importar la diferencia de edad: “iba al colegio Mariano Moreno con Franco, ahí hablábamos un montón y nos juntábamos para salir de joda si es que no teníamos un torneo. Tenemos una relación muy linda y es llevadero cuando viajamos solos porque no se puede llevar a todos de la escuela”.

“Solemos entrar en calor juntos, en el último torneo estuvimos como dos horas así y, si él pelea antes que yo, estoy al lado dándole indicaciones con el profe. Nos vamos tirando comentarios que ayudan a la hora de pelear”.

Y no todo son las artes marciales porque mientras disfruta y practica su gran pasión, también le pone muchísima energía a la carrera de la que quiere recibirse y ejercer: “estoy estudiando ingeniería industrial y me demanda mucho tiempo, por ahí me llegan mensajes de Franco para salir, pero al estar a mil con la ‘uni’ no puedo”, señaló.

“Por la universidad y otras distracciones, probablemente sea el más vago de los dos, pero es la disciplina la que nos mantiene en actividad constante”.

Por otra parte, y palpitando lo que se vendrá la próxima semana, Luka brindó un adelanto de cómo espera que se desarrolle la previa del Panamericano: “se viene una semana intensa de mucho entrenamiento, nos estamos preparando a full”. Y a su vez, señala que la prioridad, además de dar lo mejor posible, es “dejar a Comodoro bien representado".

En el medio, recordó lo que significó el encierro por la pandemia mundial del coronavirus y Luka expresa que “antes había más torneos” donde participaban entre 20 y 25 jóvenes, algo que ahora cambió drásticamente. “Tenías que hacer seis peleas para llegar a una final. Después de la pandemia fueron cerrando escuelas y algunos alumnos se fueron a otras. Por ahí se perdió eso de los torneos, me recuerda a cuando venían chicos de todas las ciudades a competir, ahora se está volviendo a agarrar esa esencia que había desaparecido”, contó.

Tanto es la garra y la energía que asegura que los certámenes son de los más exigentes siendo que hay que viajar de una punta del país a otra en competiciones importantísimas, y queda más que claro que el trayecto también se transforma en un factor clave.

“El circuito nacional tiene cinco fechas y sentís que no tenés descanso. Una es en Mar del Plata, otra en Tucumán un mes después, luego Mendoza, que es de donde acabamos de llegar; le siguen Córdoba y por último Buenos Aires. A pesar de que no haya tanta competencia en Comodoro, sí la tenemos afuera”. Y dio por sentado que tanto el Provincial y el Patagónico “son muy buenos complementos”.

“En 2022 había ganado cinco medallas de oro a nivel nacional y no viajé a ningún lado, sentí una gran frustración al no viajar, que era el objetivo principal. En 2023 tuve un año no tan bueno ganando el Nacional de Mendoza, que era el que definía quién iba a viajar y quién no. Compartir esa medalla con Franco fue una locura inmensa, sí sabía que iba a viajar, pero no que se iba a dar en el primer torneo”.

Y como todo deportista, Luka sueña con llegar a los Juegos Olímpicos pese a que el karate fue removido por los organizadores poniendo por encima al break dance, disciplina que fue duramente discutida en las últimas semanas. “Es el sueño que todo deportista tiene, estaría buenísimo que incluyan la disciplina, sabemos que en Los Ángeles 2028 no va a estar, desconozco cómo voy a estar en 2032. Es muy difícil llegar, cuando se hizo en Tokio había que estar top 10 del mundo en categoría mayores o quedar en los primeros dos lugares del clasificatorio al que iban 300 personas”, detalló.

Sincerándose y siendo consultado por cuál es su sueño pendiente, Luka sorprende y confiesa: “personalmente quiero lograr una medalla en un Mundial, el sueño previo era la de nivel internacional y se me dio en el primer torneo, conseguí la medalla en equipo, pero individualmente se siente el doble de mejor”.

“A nivel nacional nos conocemos con otros contrincantes porque venimos peleando hace un montón de tiempo. En lo internacional, con varios torneos encima, sabemos cuáles son los mejores. Los rivales que se vienen ahora en Brasil los conozco, los vi en el Sudamericano y Panamericano del año pasado, veo sus técnicas y analizo qué hacen cuando van perdiendo”.

Por último, expresó cómo será el paso a paso una vez instalados en Brasil para dejar a Comodoro, Chubut y la Argentina en lo más alto posible, algo que no parece fácil, pero que con su gran talento hace que esté todo al alcance. “Llegamos el próximo domingo a San Pablo con las delegaciones, nos acomodaremos en el hotel y el martes es el pesaje. El miércoles hago mi debut porque se hace un clasificatorio para los Juegos Panamericanos en Asunción de 2025 donde entra solo mi categoría. El jueves empieza el torneo oficial con categorías más chicas y el viernes peleo nuevamente”, concluyó.

Franco Moroncini también va por la hazaña

El joven karateca tiene 16 años y es hijo de los profesores Daniel Moroncini y Elena Lorenzi, dos grandes profesionales en la disciplina de artes marciales local. “Esto lo hice toda mi vida, arranqué a los cuatro años por mis viejos y estoy orgulloso de seguir por este camino”, explica.

También aprovecha para detallar cómo se lleva con sus padres considerando que saben y muy bien de qué se trata el karate: “la relación con mis viejos antes de entrar a pelear es lo mejor que me pudo haber pasado, me dan seguridad, dicen las cosas en su momento y nos entendemos muy bien, es un puntazo a favor”.

“Estoy en quinto año de la secundaria, también estoy agradecido al deporte de tener esta linda amistad (con Luka Salesky). Si hubiera viajado solo no sería lo mismo, compartirlo con él es para aprovecharlo al máximo”, manifestó Franco con elogios hacia su amigo al que, muchas veces, le dicen que “son como primos”.

La preparación es intensa de cara al Panamericano de Brasil y por eso nos cuenta cómo es el día a día con su amigo: “los dos hacemos complementos físicos en el gabinete que nos da Comodoro Deportes, trabajamos de lunes a sábados en doble y hasta triple turno focalizados al 100%”. Y a cuestión de días de tener que poner toda la carne al asador, palpitó: “queremos representar a Argentina de la mejor manera”. Brevemente, explicó cómo será el inicio del gran desafío, partiendo en el inicio de la semana: “el lunes salimos para el Cenard, vamos a estar entrenando con la selección argentina y de ahí vamos al Panamericano en Brasil, estaremos una semana entera allá”.

Mostrando el lado que pocos conocen, el joven de 16 años reveló cómo es el paso a paso para construir esa motivación para entrenar de la mejor manera posible. “Arranco bien temprano así estoy despierto, desayuno y empiezo a estirar. Escucho música, que es algo que me da mucha motivación. Me motivo con el rap estadounidense o francés. Luego entro en calor y trato de despejarme, entrar con la cabeza abierta y focalizada en hacer los puntos”, relató. Pero no todo termina ahí porque también se encarga de estudiar a sus rivales: “trato de ver a los contrincantes y observar qué trabajan”.

“El año pasado tuve la recompensa de tanto trabajo de ganar una medalla, va a ser mi cuarto año internacional y se van logrando grandes experiencias con resultados. En octubre tenemos el Mundial de Karate en Venecia, Italia, y después de salir bicampeón de los Juegos Evita, me preguntaron qué quería en mi carrera como deportista y dije que era representar a mi país en un campeonato del mundo”.

Sin poder creer que está a casi nada de emprender su viaje a Brasil, Franco no duda en decir que está sorprendido y que, con una gran mentalidad, apunta también a ir más allá de la competición: “decir que el año siguiente iba a estar acá es muy loco, sé que son las recompensas que va dando el deporte después de tanto sacrificio. La idea es disfrutar la experiencia, uno o dos días antes empezamos a concentrarnos y lo charlamos personalmente antes del torneo. Está bueno poder expresarse y sentirse seguro”.

Uno de los grandes recuerdos que vivirá por siempre fue el haber posado junto a su amigo y compañero mostrando las medallas que consiguieron en Chile, pero instantes después, Franco contó que le ocurrió algo inesperado ese día. “Me trae dos recuerdos: uno es haber podido cumplir un sueño con mi amigo al lado, y el otro, no sé si es bueno o malo, fui al baño y vomité todo. Me había agarrado una bacteria por tomar agua de la canilla en Santiago de Chile y me tocó estar un día entero internado ahí. Fue un desastre, pero rescato la medalla, la foto y todo”, señaló, entre seriedad y risa.

En el estudio de Seta TV, Franco no se mostró a gusto por la decisión de quitar el karate de los Juegos Olímpicos. “Nos cambiaron por el break dance, no voy a opinar mucho, pero se da a entender lo que pensamos”, dijo, evitando llegar a mayores.

Si bien tiene una larga trayectoria por delante, el joven karateca manifestó cuál es su sueño a cumplir, algo que podría darse antes de lo pensado. “No quiero soñar mucho porque estoy enfocado en lo que se viene, en el corto plazo quiero salir campeón en el Panamericano y de ahí sacar una medalla en el Mundial en Venecia". Por último, sí se expresó acerca del largo plazo: "quisiera representar a Argentina en los Juegos Olímpicos”.