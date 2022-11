(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Lionel Scaloni en conferencia de prensa luego de la victoria de Argentina ante México por 2-0 con goles de Leo Messi y Enzo Fernández, expresó, “Sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque México nos planteó un partido diferente al que venía haciendo normalmente, teníamos la sospecha de que podía jugar con línea de 5”.

Era un partido decisivo, argentina debía ganar para seguir con chances, “Han afrontado un partido terriblemente difícil ante un gran rival y con toda la magnitud que tenía. No es fácil jugar estos partidos. Estoy orgulloso de lo que han hecho nuestros jugadores”.

Luego de la derrota, la Scaloneta se recuperó, “La sensación hoy es de alegría. Festejamos pero mañana hay que preparar el partido siguiente. La alegría dura muy poco y hay que tener un equilibrio cuando se gana y cuando se pierde”.

Scaloni trajo tranquilidad para Argentina: "Messi entrenó normalmente, no se de dónde salió que está lesionado"

También se refirió a la sensación del plantel finalizado el primer tiempo donde empataban sin goles ante el equipo del “Tata” Martino, “El vestuario estaba bien en el entretiempo. Sabíamos de la dificultad del partido, le pedíamos paciencia a los jugadores. Tenemos grandes futbolistas y además a Leo, eso es importante”, culminó el técnico de la selección argentina.

Por último, se refirió a la reacción Aimar y como lo vivía desde el banco de suplentes, “Es emocionante ver jugar a nuestros futbolistas. Quien no se sienta identificado con este equipo es porque realmente no quiere a la Selección Argentina. No es lo mismo jugar con esta camiseta que con otra, es así”.