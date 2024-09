Salir campeonas nacionales no es cosa de todos los días. Las chicas de Spartanas llegaron el lunes a la ciudad y disfrutan de la gloria. El plantel comodorense que se consagró campeón en el Nacional C17 en Mendoza visitó SetaTV y contaron detalles del plantel que superó a Pacifico 2-1 en la final y se quedó con el oro.

Las jugadoras Agostina Cárcamo, Nahiara Andrade y Tiziano Cancino se acercaron al estudio de SetaTV junto a la ayudante de campo Selene Astudillo para hablar de todo. Contaron cómo fue el proceso previo, donde casi tres meses antes del certamen no tenían confirmada su participación, y luego gracias al apoyo de los padres se reunió el dinero necesario para poder viajar.También contó cada una sus inicios en el fútbol, y pusieron sobrevalor el apoyo de cada familia para obtener este logro, pero también para seguir creciendo en la actividad.

Spartanas en la final del Nacional de clubes C-17: Cuando juegan y como verlas en vivo

A la hora de consultarle sobre si el plantel que dirige Cristian Astudillo tenía cabalas, las cuatro largaron la carcajada. “Agos que no se sacaba las medias”, afirmó sin dudar un segundo Tiziana Cancino lo que generó la risa de todos. La jugadora que juega como ala pivote se hizo cargo y afirmó: “use toda la semana las mismas medias tres cuartos todo el torneo, y los soquetes para andar afuera de la cancha también, toda la semana”.

Agostina contó cómo comenzó con ese ritual que generó la risa de todos. “Cuando ganamos el primer partido, todo lo que hice ese día, repetí toda la semana”, contó sonriente.

Por su parte, Selene Astudillo contó un poco más de la intimidad del plantel de Spartanas en Mendoza. “Ambar (Carrizo), la arquera, contó que pegaba cinta en la pared, no sé bien como era esa, pero también antes de ir a la cancha que íbamos en tren, ella cortaba una florcita ahí afuera y se la dejaba a la virgen cada vez que jugábamos y me obligaron a mí también. Me hicieron usar la misma ropa todos los días, la camisa y el pantalón usar el mismo, y las medias pero yo me las sacaba. Las usaba solo para ir a la cancha”, aclaró.

Federación Deportiva va por su tercera participación consecutiva en el Pre Federal

Por último, Agostina admitió que había una cábala más. “Ariana Barría siempre llevaba a la cancha una pluma de una paloma. La encontró y la llevaba para todos lados. La ponía en el banco de suplentes, mientras entrabamos en calor, y nada. Todo sirvió para salir campeonas”, cerró Cárcamo.

Si te perdiste el programa con las campeonas C17 de Spartanas, acá abajo queda el link del programa #25 de Pasta de Campeón para revivir las anécdotas.