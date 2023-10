SANTIAGO 2023 Baja sensible en Las Leonas: Agustina Albertario sufrió un desgarro y no podrá competir en los Panamericanos Agustina Albertario, delantera de Las Leonas, confirmó este viernes que sufre un desgarro en el isquiotibial y no podrá participar en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.