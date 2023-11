Argentina, el fútbol todo y el mundo entero ingresaron a un inesperado estado de shock total tras las declaraciones de Lionel Scaloni luego del histórico triunfo de la Selección Argentina en el Maracaná por 1 a 0 en un clima muy caliente.

En el medio de la conferencia de prensa post partido, Scaloni no necesitó de una pregunta para meter el tema. Solito lo instaló. "Una cosa importante que quería decir es...". Así arrancó. Nadie, ni el más pesimista de los pesimistas, podía anticipar lo que vino después.

"Parar la pelota. Ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón. Nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico. Y necesito pensar. Necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil y toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después porque está selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. No estoy diciendo eso, estoy comentando lo que está pasando. Listo. Buenas noches". Dijo eso, se levantó y se fue. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA