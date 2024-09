Sin tiempo para lamentos, y con la intención de obtener la primera sonrisa, esta tarde realizará su segunda presentación Ferrocarril del Estado en el torneo Regional Femenino que se disputa desde ayer en la provincia de Neuquén.

Ayer, los dos equipos chubutenses se enfrentarán hoy luego de comenzar con el pie izquierdo su participación.

Ferro perdió 5-0 ante Confluencia por el Grupo B donde anotaron Luciana Obreque por duplicado y Jazmín Puñi abrieron la cuenta en la primera etapa mientras que en el complemento, Giuliana Dolce, y Yenifer Cardenas cerraron el debut de las Vino Tinto.

En otro de los encuentros Deportivo Rincón lo dio vuelta a JJ Moreno y sumó de a tres. El equipo de Puerto Madryn arrancó arriba con gol de Agustína Rojas, pero en el complemento con un doblete de Gisela Verdugo, más los tantos de Ludmila Benítez y Carla Reveco, las “Leonas” terminaron 4-1. En el interzonal de la primera fecha, Cruz del Sur superó a Camionero de Tierra del Fuego 1-0.

Las "ferroviarias" viajan rumbo a Neuquén con la ilusión en el bolso

La fecha de hoy tendrá los siguientes partidos: Camioneros vs Rincón, Cruz del Sur vs Confluencia, y el interzonal entre JJ Moreno vs Ferrocarril del Estado.

(Foto: NQN Deportivo)