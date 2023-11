La Selección Austral femenina sub 16 disputó el Campeonato Argentino de Selecciones Pista, que se jugó la semana pasada en el Microestadio Municipal de El Calafate, Santa Cruz. Las dirigidas por Gabriela Sánchez y Raúl Heim se colgaron la medalla de bronce y contaron con Morena Cervatto como la máxima anotadora de la competencia.

A su vez, la delegación comodorense también estuvo integrada por tres árbitros, quienes tuvieron una destacada actuación. Se trata de Estefanía González Mons (arbitró la final sub 16 damas); Sebastián Marín (dirigió la final sub 16 caballeros); y Matías Bahl (participó en la final sub 14 damas).