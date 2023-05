La impactante predicción de un famoso tarotista que hace "transpirar" a River y Demichelis

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) River visitará a Sporting Cristal este jueves por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, encuentro que será decisivo de cara al acceso a la siguiente ronda.

En este contexto, un reconocido tarotista del Millo terminó con el misterio y reveló su predicción para el cruce contra el club peruano.

Can Tarot, reconocido por vaticinar los resultado del cuadro riverplatense, dio su pronóstico de cara al duelo contra el conjunto peruano a través de su cuenta de Twitter.

Amor de nieto: Llevó a su abuela de 87 años por primera vez al Monumental para ver a River

“Partido que nos dará un respiro a los hinchas. Así, Demichelis. Bien táctico que nos traemos un buen resultado, juguemos de contraataque una vez como tanto nos hacen. Ojo a los árbitros. Pero River cosecha tres puntos para clasificar”, lanzó.

Tras predecir una victoria de River sobre Sporting Cristal, el tarotista no fue a fondo y aseguró que el Millonario clasificará, no solo a los octavos de final, sino a los cuartos de la Copa Libertadores: "River logrará pasar cuartos de final y … si no acierto no vuelvo a hacer una predicción".