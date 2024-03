La gesta de Malvinas y el recuerdo de dos Héroes: Pirulo Barría y Jorge Palacios, las glorias del deporte comodorense

En vísperas del 2 de abril y a 42 años del conflicto bélico en Malvinas, debemos recordar y conmemorar a los héroes. En el deporte es imposible no traer a la memoria a dos jugadores de fútbol de la época; Edulio Barría y Jorge Palacios.

Dos historias unidas por compartir la pasión por el fútbol, y ser excombatientes. Que supieron salir adelante con todo lo que significó para ellos estar en Malvinas. Una vida de resiliencia que llevó a Edulio, ser campeón del Mundo de Futsal y Jorge Palacios, en el año 2019, recibir de mano del papa Francisco en Vaticano a la Virgen de Luján para repatriarla a la Argentina.

Tiro con Arco: Dos comodorenses buscarán su clasificación al Mundial de Eslovenia

JORGE PALACIOS, DE JUGAR EN NEWBERY A MALVINAS, Y RECIBIR LA VIRGEN EN MANOS DEL PAPA FRANCISCO

Jorge Eduardo Palacios, nació el 17 de octubre de 1963 y vivía con su familia en el Ceferino, trabajaba en el Hospital Alvear. Reconocido hincha de Newbery, fue jugador en las formativas del “Lobo”, pintaba para ser uno de los grandes valores en la Primera.

Sin embargo, ese sueño se truncó, ya que debió partir con el deber de ser soldado en la Guerra de Malvinas. Palacios tenía por entonces 17 años, y con la 10 en la espalda comenzaba a asomar en la Primera División del “Lobo”.

Fue en esa época cuando le llegó la hora de realizar el Servicio Militar Obligatorio, sin saber que unos meses más tarde estaría en Malvinas, defendiendo la soberanía de las islas luego de años de burocrática negociación.

Un comodorense asumió como presidente de Comunicación y Prensa en River Plate

“CREO QUE HEMOS CUMPLIDOS CON NUESTRO DEBER DE CIUDADADOS”

A 42 años de haber estado en Malvinas como soldado, Jorge Eduardo Palacios tiene el momento muy presente. Y con orgullo expresó su sensación consultado por Pasta de Campeón en vísperas del Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas.

“Pisamos Malvinas el 02 de abril por la mañana, estaba oscuro. Combatí en Malvinas, los soldados tuvimos la orden de cubrir el aeropuerto, como Soldados de la clase 63, Regimiento de Infantería 25. Creo que hemos cumplido con nuestro deber de ciudadanos”, relata Palacios.

¿Quién es Benjamín Anríquez, la gran aparición comodorense que el básquet nacional sigue de cerca?

“Yo sé que la patria nos eligió a nosotros y nos dio el orgullo de defenderla, de defender nuestra bandera celeste y blanca, nuestra soberanía. El esfuerzo que hicimos, la sangre nuestra que esta derramada allá en Malvinas es la que nos pide día a día que no olvidemos a nuestros caídos y que no dejemos de hablar por recuperar nuestra soberanía sobre Malvinas, Georgia y las islas del Atlántico Sur”.

En vísperas a conmemorarse el 02 de abril, Palacios lo vive con mucha angustia: “A veces me llaman si puedo ir a alguna escuela y se me hace un nudo en la garganta. La previa al 2 de abril es una emoción que no se puede describir. Que solamente se vive cuando llega las 00 horas, parece que se nos sale el corazón de saber que somos parte de la historia”.

Cuatro jugadores comodorenses fueron citados a la selección argentina de futsal

En su espalda tiene y lleva el recuerdo de una foto que quedará por siempre en su retina, la procesión de la Virgen en Malvinas con Seineldí. “Esa foto viene a raíz de un bombardeo que hubo cerca del aeropuerto. Mientras yo hacía guardia explotan bombas cerquitas de mis posiciones. La onda expansiva me levanta en el aire. Me tira de cabeza dentro de mi pozo y quedo sepultado junto con Ortíz, soldado de Trelew, todo cayó encima de mí. Yo tenía una manta que me cubría del frio, cuando caigo se abre y me cubre. Estuve como una hora enterrado”, recordó.

“Es mi cumpleaños el 4 de mayo, reviví, nací de vuelta. Lo mío fue un milagro, después tuve el honor de llevar la virgen de Luján a Malvinas, en una procesión el 8 de mayo. La verdad que siento como que fui bendecido en la Guerra de Malvinas. Por eso hoy, el testimonio de Fe y esperanza porque más allá que uno sabía que podía quedar allá. Yo le pedí a Dios, le dije gracias señor, nunca me olvidé de mi familia. Y gracias a mis compañeros que escarbaron con las manos para rescatarme junto con Ortiz. Estar dando hoy este testimonio que a mí me emociona y me llena de orgullo a la vez”, expresó emocionado.

Fin de semana XL y se juega el cásico: ¿Jugarán en el Estadio o en el César Muñoz?

EL EMOCIONANTE MOMENTO DE RECIBIR LA VIRGEN EN EL VATICANO Y TRAERLA A LA ARGENTINA

El 30 de octubre del año 2019, a 37 años de la guerra y frente al Papa Francisco, el obispo castrense del Reino Unido restituyó en el Vaticano, una imagen que acompañó a los soldados durante el conflicto.

El comodorense Jorge Palacios fue parte de la ceremonia en la que Inglaterra le entregó a la Argentina de la imagen de la Virgen de Luján, por intermedio del Sumo Pontífice. La Virgen de Lujan regresó al país, de la mano del comodorense.

Suspendieron por dos años a Gabigol, el verdugo de River en la Copa Libertadores 2019: ¿qué pasó?

De la misma manera que aquel 08 de mayo llevó en procesión tras sobrevivir de una explosión que lo dejó enterrado por una hora, según su testimonio.

La historia detrás de la Virgen que quedó en Malvinas y regreso al país en el 2019

Luego de la firma de la rendición provocaron que la estatua de la Virgen quedara en las islas y luego terminara en una iglesia ubicada a algunos kilómetros de Londres. Hasta que turistas argentinos la reconocieron. Para comenzar el camino de restituirla al país, algo que sucederá finalmente tras la ceremonia en el Vaticano.

Una gloria alemana y verdugo de Argentina habló de Demichelis y su chance de ir al Bayern Múnich: ¿Es el indicado?

EDULIO BARRIA DE LAS TRINCHERAS DE MALVINAS A CAMPEÓN MUNDIAL DE FUTSAL CON LA SELECCIÓN ARGENTINA EN 1994

Edulio Barría nació un 13 de mayo del año 1963 participó del Conflicto del Atlántico Sur formando parte del Regimiento XXV de Sarmiento. El viernes 26 de marzo del 82, fue convocado por el jefe de sección para ir a Malvinas

¿Quién es Vincenzo Torraca, el comodorense que fue por primera vez al banco de la Reserva de Platense?

“Estábamos ansiosos esperando el franco. Nos levantamos a las 7 de la mañana, hicimos diana, luego formación y después fuimos a una clase de mortero; y cuando estábamos por terminar la clase llegó la noticia del jefe de sección que teníamos que prepararnos..." así graficaba el “Diario de Guerra” de "Pirulo".

Su llegada fue el 2 de abril y su regreso el 25 de mayo de 1982, donde la vida lo pondría a prueba con un “pie de trinchera”, donde casi pierde sus pies.

Era 24 de mayo y Barría comenzó su día en medio de una madrugada con bombardeos. Al salir de su lugar que era un 'pozo zorro' para cambiar la guardia se dio cuenta que algo no andaba bien y era que no se podía mantener en pie. Ya en el Hospital Militar y al quitarle los borceguíes constataron que tenía los pies morados y corría peligro de gangrena. El destino para Barría era su Comodoro natal.

Newbery y Laprida son los nuevos líderes del campeonato: todos los resultados de la tercera fecha de la "A"

Estuvo internado por quince días en el Hospital Regional, y luego fue derivado al Hospital Militar de Kilómetro 8 y finalmente a Sarmiento. Por su lesión estuvo un tiempo en silla de ruedas. Pocos creían que podían salvarle los pies. Sin embargo, lo logró y poco a poco volvió a su gran pasión: el fútbol.

Con el paso de los años, Barría reconocido hincha de Huracán, comenzó a jugar futsal y su desempeño fue tan bueno que fue convocado a la Selección Argentina, consagrándose campeón mundial en 1994.

En los últimos años hasta su fallecimiento, el ex combatiente siguió ligado al fútbol, pero esta vez en veteranos, donde dibujó las últimas gambetas. El destino dijo adiós un 5 de diciembre de 2020, donde en una cancha se descompensó, y “Pirulo” Barría pasaría la inmortalidad.

El comodorense Tomás Conechny fue vital en el triunfo de Godoy Cruz en el clásico de Cuyo

A fines del año 2023, en un emotivo acto homenaje, desde el municipio se realizó la imposición del nombre de Edulio "Pirulo” Barría, a la calle Código 748, ubicada entre los barrios Abel Amaya, Cordón Forestal y Fracción 14.