(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) A los 3 años -este hoy adolescente- pisó una cancha de básquet, aunque ese conocimiento por el rectángulo ya se posaba sobre él, producto de los genes de familia con los que cuenta. Su padre, Martín, fue un gran proyecto del básquet de la ciudad, pero una simple lesión sin buen tratamiento lo dejo afuera de su carrera deportiva, y le apagó las luces de un sueño en el camino del básquet.

Las vueltas de la vida y el amor por el deporte, nuevamente acercaron a Anríquez de la mano de Benjamín, y a su madre, Estela, en un camino de acompañamiento de este jovencito que dio sus primeros pasos y piques de balón en la Escuela de Básquet Formativo de la Comisión de Actividades Infantiles la cual encabeza Mariano It.

El “profe Mariano”, sin dudas es una de las grandes patas de esta historia de sueños, acompañamiento y de referencia para un proyecto del deporte, la cual primero cuenta como persona, que crece a diario, y luego en su biotipo como basquetbolista.

“Martín y Estela me llevaron a Benjamín a la Escuela de Mini Básquet cuando tenía tres años e hizo toda la preparación. Cuando llegó el segundo año de Pre-Mini la verdad es que noté algo diferente en él y ya siendo Mini, en su primer año siguió con las prácticas como todos los chicos, pero con algunos trabajos especiales por sus condiciones”, indicó a PDC, It.

La contracción al trabajo y el talento da sus frutos. Es así que Anríquez fue citado por los cuerpos técnicos del departamento de formativas de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) a un Campus de Desarrollo U15 masculino, en febrero último.

Los mismos hicieron un sondeo entre los mejores del país y a Pasta de Campeón le indicaron que en Chubut “estaba el chico de Comodoro como referencia”.

La citación de Anríquez consistió en diez días de entrenamientos con la Selección que conformará un equipo nacional U15 que disputará próximamente competencias internacionales.

“Para nosotros esta situación, de su convocatoria la tomamos junto a todo mi equipo de trabajo como un pasito más en todo su trabajo a futuro que venimos realizando hace cuatro años y sabemos del potencial con el que cuenta”, agregó el entrenador comodorense.

It resalta la contención familiar con la que cuenta Anríquez, “algo muy importante y que es clave” y luego que por su talento “haya sido visto para alcanzar un Campus desde CAI Basket o de la Escuela de Básquet Formativo CAI”.

El entrenador comodorense, no escatima elogios, pero muestra cautela. “Confiamos mucho en lo que él tiene. Personalmente, sé hasta dónde puede llegar Benja, mientras se mantenga tranquilo como está y acompañado por su familia”. aseguró.

” Él sabe simplemente que esto del Campus es un pasito más, y sin dudas, es un premio a la constancia, al trabajo. Nada más que eso”, agregó su entrenador de siempre.

¿Quién es y cómo juega Benjamín Anríquez?

El joven de 14 años tiene 1.90 metros de estatura, pero a esto su juego y destrezas llamaron la atención, no sólo por lo alto, sino por su trabajo dentro de una cancha.

“Es un chico que cuenta con un muy buen manejo del balón, corre muy bien la cancha y cuenta con una buena mecánica de tiro a mejorar desde el perímetro y dos puntos”, cuenta It acerca de su pupilo.

El joven comodorense también despierta la atención desde lo técnico por su buen uno contra uno, actitud defensiva, para un proyecto que puede ser por biotipo base, escolta, alero e interno en su categoría. “Estamos trabajando y puliendo a Benja para que siga mejorando día a día”, indicó el “Profe”.

It valora la confianza de sus padres en él para que el joven comodorense se desarrolle, pero también para que encuentre espacios de contención en tiempos donde los chicos se sientan plenos y con el deporte como parte de su crecimiento.

“Yo como profesor de él, lo que más gratitud me da de todo esto es que un chico de la Escuela de Básquet de la CAI, que es la más joven de Comodoro porque tiene 12 años, haya podido tener a un jugador que entrene con 18 chicos de todo el país en la CAB. Eso es lo que más satisfacción me da y también que se valore el potencial que tiene Benjamín y que cuenta con los pies en la tierra. Por eso sé que todo va a ir bien y todo por su trabajo y el que se lleva adelante desde hace tres años puliéndolo”, remarcó.

La Escuela de Básquet Formativa de CAI

Encabezada por Mariano It, la misma nació en 2013, donde Carlos Peralta convocó para que la Comisión de Actividades Infantiles cuente entre sus disciplinas con básquet.

Las vueltas de la vida, el máximo referente del “Azurro” hizo regresar a la institución a It, el mismo que de joven jugó al fútbol hasta 1991 al fútbol.

“Soy camada 78 y tras seis años me fui de CAI y me dediqué al básquet. Pero Carlos me trajo de nuevo para llevar adelante este proyecto. Así empezó y nació la escuela formativa”, contó el “profe”.

La Escuela Formativa de la CAi realiza un trabajo paulatino, como indican sus integrantes como Estela Sánchez como otro puntal en la atmósfera de la organización, de menor a mayor.

“Lo primordial y desde su comienzo fue crear una identidad de club, donde los que se acerquen se enamorendel deporte y tratar de hacer hincapié en lo que es el mini básquet, el cual al futuro nos fue dando las camadas de básquet formativo”, indicó su referente que también valoró sumar a Darío Boccia como referente, para una estructura que desde 2023 ya cuenta con toda la tira de equipos hasta U17.

Así es como desde CAI Basket y con un trabajo organizado, la gran aparición de Benjamín Anríquez, ilusiona a sus entrenadores, pero también lleva a que el jovencito sea catalogado como una “joya” a la que hay que pulir.

Sin embargo, como un joven de 14 años y antes de que un salto en sus pasos lo lleve a crecer, pueda seguir divirtiéndose en un rectángulo de juego y que ya lo demuestra en los partidos y entrenamientos. Aunque para muchos cuenta con talento para dar un salto, pero eso a lo mejor sera guiño del destino, pues su ADN pica el balón desde siempre.

Foto: Gentileza Mariano It