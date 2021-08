Este lunes, Mara Gómez debutó con Estudiantes de La Plata. La jugadora comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo por Milagros Cortés, cuando el partido ya estaba 2-1 a favor de Platense.

El marcador terminó 3-1 y los goles para las del Calamar fueron de Candela Luna (penal), Milagros Martín y Luz Hernández. El descuento lo hizo Karen Giménez, que anotó su primer tanto con las Pincharrata.

A pesar de la derrota, sin dudas fue una semana especial para la delantera, que se recibió de enfermera profesional después de mucho esfuerzo.

"En la adolescencia tuve mucho miedo pensando que no iba a tener futuro, que no iba a poder cumplir sueños y objetivos. Un día me propuse a transformar ese miedo en posibilidades, le puse fuerza y voluntad para cambiar mi vida. Nunca me rendí a pesar de todas las adversidades que me presento la vida. Hoy cumplo mi segundo objetivo en mi vida, hoy soy ENFERMERA PROFESIONAL", publicó en su cuenta de Instagram.

"Hoy una vez más me demuestro que puedo, que por más difícil que sean los caminos nada es imposible. Felizmente ENFERMERA, mi nueva profesión", concluyó la inspiradora jugadora de Estudiantes, que milita la lucha y la superación en cada espacio que habita.