La dura advertencia de Scioli a los hinchas de Boca en la previa de la final contra el Fluminense

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, fue claro con sus declaraciones en la previa de la final de la Copa Libertadores que disputarán Boca y Fluminense este sábado 4 de noviembre en el estadio Maracaná. El ex candidato a presidente brindó algunas recomendaciones a los turistas argentinos que animan los momentos antes del duelo.

El funcionario charló con Télam Radio y se refirió a los ataques sufridos por parte de los hinchas argentinos, provenientes de los locales que simpatizan por el "Flu.

"Estamos siguiendo muy cerca todo lo que es el aspecto preventivo para esta gran final, hay una tensión creciente con la llegada de tantos hinchas de Boca y todo lo que representa la gran final de la Libertadores, nada más de menos que en el Maracaná contra el Fluminense”, señaló Scioli.

De esta manera y ante la alta expectativa por la definición del torneo más importante del continente, el embajador argentino hizo una recomendación a la gente de Boca: “que se abstengan de provocaciones, que no respondan y no realicen insultos o expresiones sobre aspectos de religión u orientación sexual. Son delitos que no están sujetos a fianza alguna”. Y remarcó que “la policía brasileña tiene tolerancia cero con esto”.

Con la chance de que los brasileños “jueguen” con la ansiedad de los argentinos y la necesidad de estar en el Maracaná, el funcionario añadió: “que se abstengan de comprar entradas en las adyacencias del estadio, porque habitualmente las organizaciones criminales falsifican las entradas y las venden en la playa o en las inmediaciones”.

Añadió también que “la información de lo que ocurrió hace pocas horas, esos hinchas boquenses que estaban en la playa con una bandera y fueron brutalmente agredidos. Uno de los detenidos tiene graves antecedentes penales”.