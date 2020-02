La jugadora nacida en Puerto Madryn Julia Gómez Fantasía visitará la villa balnearia Rada Tilly con la finalidad de dictar una clínica a jugadoras del club Náutico.

La misma será el sábado de 11 a 13 horas para las categorías Sub 14 y Sub 16 mientras que por la tarde, a partir de las 14 horas se juntará con el plantel Sub 18 y Primera para compartir conocimientos. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA