José Guerreiro se retiró del fútbol a los 38 años: el final de un viaje de sueños, decisiones y amor por el fútbol

José Guerreiro anunció su retiro del fútbol tras disputar el último partido del 2024 en Deportivo Portugués, el club de sus amores.

Categoría 86', “Josecito” inició su carrera como volante central y fue capitán de todas las formativas de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia.

A lo largo de su recorrido, Guerreiro tuvo la oportunidad de formar parte del plantel en la Primera B Nacional. Incluso llegó a estar a prueba en equipos de renombre como el Benfica de Portugal y un club de Italia. Sin embargo, en lugar de perseguir el sueño del fútbol profesional, decidió priorizar sus estudios en Buenos Aires.

Tras recibirse, Guerreiro regresó a Comodoro Rivadavia y defendió los colores del "Lusitano" hasta el pasado 22 de diciembre, cuando se despidió del fútbol en la derrota de Portugués ante Argentinos Diadema, en la última fecha del Torneo Zonal "A".

En una reflexión sobre su carrera, Guerreiro habló en plena pandemia con Pasta de Campeón y afirmó que "para dedicarte y poder ser futbolista profesional se tienen que dar muchas cosas. Es mucho más allá y por eso lo complejo de vivir del fútbol. Yo por ahí en esos años, con la llegada de Dalcio Giovagnoli, veía las cosas con la cabeza de 17 años. Nosotros tuvimos un comienzo de carrera con un ascenso muy rápido. Con 15 años éramos campeones de la primera local de Comodoro e integrábamos un equipo de un Argentino. Con esa edad, cuando no se presentaban las oportunidades de jugar en el equipo, vos pensás que ya está, que se terminó todo".

A pesar de haber tenido la oportunidad de llegar al fútbol profesional, Guerreiro decidió enfocarse en sus estudios y actualmente se desempeña como kinesiólogo. “Hago algo que me gusta, pero te mentiría si no hubiese sido futbolista profesional, no la hubiese pasado mucho mejor, porque el fútbol es lo que me corre en las venas. Mirando hacia atrás, te digo que me apuré, que pretendía que con 17 años me hagan jugar en la segunda división del fútbol argentino y tendría que haber esperado mi tiempo”, señaló en aquella ocasión.

A pesar de haber cumplido su sueño de ser profesional en otro campo, José Guerreiro reconoció que su pasión por el fútbol siguió intacta hasta el último partido. “Mirando hacia atrás, me apuré en tomar la decisión de alejarme del fútbol profesional. Creo que para todos los que amamos este deporte no debe existir cosa más linda que dedicarse cien por ciento a este deporte”, cerró.