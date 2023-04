Jorge Newbery apuesta a la infraestructura para desembarcar en el fútbol profesional

(Por Emmanuel Hueicha) El pasado miércoles 19 de abril, el Club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia cumplió 99 años de existencia y comenzó la cuenta regresiva para festejar su centenario a lo grande.

Camino a esa cifra tan significativa para la historia de una de las instituciones deportivas más importantes de la ciudad y de la región patagónica, el Lobo continúa creciendo en infraestructura.

Esto queda en evidencia cuando uno transita por la intersección Pastor Schneider y Newbery con la construcción de la obra “Apuntando al cielo”, un edificio que le dará un salto de jerarquía a la entidad. Siguiendo unos metros más sobre calle Mendoza aparece la flamante escuela de nivel inicial y las imponentes columnas que sostendrán la estructura del natatorio.

Sin lugar a dudas, el “Aeronauta” aspira a seguir volando alto mediante la gestión de su actual presidente, Pablo César Barrientos. “Pitu”, como se lo conoce en el ambiente del fútbol local, regional y nacional, lleva poco más de un año al frente del club de sus amores y en diálogo exclusivo con ADNSUR/Pasta de Campeón, realizó un balance y brindó sus sensaciones rumbo a los 100 años de Jorge Newbery.

2022, un año especial

Pitu Barrientos inició su mandato el 15 de enero, una fecha que lo marcó para toda la vida. Aquel día asumió como presidente del Club Jorge Newbery en medio de un Torneo Regional Amateur que terminó con el equipo comodorense como campeón patagónico y a un paso del ascenso al Torneo Federal A.

A partir de ahí comenzó a mostrar su impronta. Gestión, seriedad y compromiso para llevar adelante los primeros objetivos que trazó. “Desde que asumí el balance lo considero positivo en todos los aspectos más allá que en la última edición del Regional no salió como hubiésemos querido. Todos saben que nosotros estamos para competir de buena forma y actualmente tenemos una gran base para concretar los proyectos que empezaron. A partir de ahí tenemos claro lo que queremos, ser sustentables y de ahí mirar hacia el futuro con muchas ambiciones”, inició.

“Este club respira fútbol pero no queremos dejar de lado las otras actividades, lo tenemos en claro porque nos abrimos a un tema muy importante y fundamental desde lo humano principalmente. El ámbito educativo va de la mano con lo deportivo porque de esa forma vamos a formar mejores personas, eso habla de una parte social que tiene como punto de partida a Jorge Newbery”, señaló en relación a la Escuela de Nivel Inicial, algo único en la Patagonia para una institución deportiva.

De jugador e hincha a presidente del club de sus amores

Siempre se dice en el deporte que, uno como persona para identificarse con un club, tiene que aprender a amarlo en las buenas y en las malas, sentir sus colores por las venas. Lo pasional puede superar a la razón en algunas ocasiones, pero cuando llegas al lugar que todos anhelan como “hincha”, la cuestión cambia.

Ser presidente de tu equipo no parece ser una cuestión sencilla y Barrientos lo vive en carne propia. “Newbery es un club muy importante con mucha gente y que obviamente, como pasa en todos los ámbitos de la vida, hay decisiones que no son fáciles de tomar. Siempre tenés a alguien que opina de otra forma y está muy bien, es positivo porque ayuda a crecer. En ese sentido aceptamos la crítica constructiva, tratamos de escuchar a todos y así simplificar muchas cosas”, remarcó.

Cuando asumió tras retirarse como futbolista profesional, aseguró que “entré con cierto temor porque era todo muy nuevo para mí, un ambiente distinto al cual estaba acostumbrado. Sin embargo, sabía que lo iba a hacer con mucho compromiso y sobre todo con el cariño inmenso que le tengo al club”.

“Considero que cuando una persona toma algo, alguna decisión o algo enfocado en ese punto, puede iniciar mal pero a la larga se transforma en algo bueno, prevalece lo genuino. Y en esto creo que la institución está sobre ese camino, en mi caso estoy conforme de la gente porque realmente nos acompaña y sin ellos, esto hubiese sido muy cuesta arriba”, afirmó.

Sueños concretados

Quien realmente es hincha de Jorge Newbery sabe el proceso de transformación que atravesó el club para llegar a este presente con un futuro esperanzador.

Si tomamos en consideración únicamente el siglo XXI, el “Lobo” es el club de Comodoro Rivadavia que más creció. En la primera década pasó de tener cancha de tierra a un verde césped; de una tribuna de maderas a una popular de cemento capaz de albergar a más de 5 mil hinchas; de tener un gimnasio sin mantenimiento, frenado en el tiempo, a disponer del mismo totalmente renovado con piso de parquet y una confitería. A esto se agrega la iluminación de primer nivel en su estadio, “apto para partidos de Primera Nacional” indicaron los especialistas en el tema.

En este siglo, el “Aeronauta” contó con nueve presidentes y todos le dejaron “algo” porque entendieron que Newbery es más que una persona, es un conjunto de voluntades y sentimientos que lo convirtieron en un club con proyección.

“Esto nos llena de orgullo, la verdad es que sin el acompañamiento esto no hubiese sido posible. Aunque también destacar que desde el club, con recursos genuinos, ayudó para llevar adelante este tipo de obras que tienen un fin muy importante. Siempre destacamos que hay políticas deportivas muy buenas en Comodoro y Chubut, pero nosotros tenemos que darle un plus a eso”, afirmó.

“Todos los días trabajamos para ser plenamente sustentables. Hoy Newbery tiene alrededor de 70 trabajadores, es muchísimo y si nos gustaría poder darle más, a todos le damos y no deja de recibir algo de la institución, eso nos dignifica”, mencionó en relación al presente de la entidad azul y blanca.

Actualmente, Newbery está construyendo un edificio denominado “Apuntando al cielo” que albergará oficinas, una tienda oficial, atención al socio, un gimnasio de musculación y una potencial sala de reuniones, entre otros espacios. A su vez, lleva adelante un natatorio que tendrá una piscina semi olímpica. Ya terminó su Escuela de Nivel Inicial apto para niños de 2 a 5 años.

Sentido de pertenencia y el recuerdo de un hincha que dio su aliento hasta el final

El 8 de noviembre de 2022 partió de este mundo Ricardo Costes, un joven de 30 años que tenía distrofia muscular. “Ricka” dejó su sello en vida, fue hincha de Jorge Newbery y una persona muy querida por aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo.

En el histórico clásico nocturno ante Huracán por la competencia local, “Ricka” no se quiso perder la fiesta y junto a un amigo, contactaron a Leonardo y Hugo Barrientos para estar en un partido que no se volvería a repetir. “Yo dependo de un respirador permanente, perdí la capacidad de respirar por sí mismo y mientras esté dentro de un auto con mi respirador conectado, puedo ir a la cancha. La respuesta que recibí fue automática, ‘vení y vemos dónde te ubicamos, pero venite”, había comentado en sus redes sociales.

“Fui y pude disfrutar, me emocioné. Escribo esto porque nunca se comparte y son detalles que suman. Yo me sentí parte del club, hicieron que lo sienta así. No querían que yo falte y no sé si otro club hubiera hecho lo mismo. Fue un sentido de pertenencia único”, aseguró “Ricka” antes de su fallecimiento.

A raíz de esto, en Newbery comenzaron a pensar en un proyecto inclusivo. “Tenemos algo en mente, estructuralmente no es muy grande pero tiene un sentimiento especial porque estamos hablando de poder generar un palco para personas con movilidad reducida y adultos mayores que, como todos sabemos, el clima en invierno es muy crudo para estos lados del mundo”, detalló Barrientos.

“Tenemos muchos casos así, algunos ya no están pero me acuerdo de un hombrecito que venía en silla de rueda con su respirador, era fanático de Newbery. Creo que llegó el momento de pensar en todo lo demás y no cerrarnos solamente en venir el domingo, ver ganar al equipo. Obvio que siempre queremos que gane, pero tenemos que ir más allá como club y hacer un bien a la sociedad, pensar en estas personas que en muchos lugares no pueden disfrutar de un espectáculo porque no tienen un espacio para ellos”, comentó el presidente del Lobo.

El valor de la palabra en tiempos difíciles y el sueño de llegar al fútbol profesional

En la actualidad, Jorge Newbery marcha puntero de la competencia doméstica y se prepara para ser animador de la próxima edición del Torneo Regional Amateur 2023/24, un certamen que siempre genera grandes expectativas entre los hinchas “Aeronautas”. En el medio, también apuesta a la formación y comenzó a depositar sus promesas en Buenos Aires como los casos de Thiago Maciel y Lautaro Millanes, respectivamente.

Pitu Barrientos decidió “frenar la pelota” y analizar la jugada, considerando que “nosotros no prometemos ni prometimos nunca nada. Es lo mejor que hacemos porque aún teniendo proyectos en proceso, la gente sola se va dando cuenta del trabajo que llevamos a cabo. Somos muy reservados, preferimos mostrar, hacer y después hablar sobre el tema”, lanzó en referencia a las obras que se cristalizaron en los últimos meses.

En cuanto al plano deportivo, “el club requiere de buenos planteles, buenos jugadores. Hay cierta necesidad de pelear todo lo que se juegue y nosotros vamos a poner el máximo a disposición para que eso suceda. Sin lugar a dudas Newbery no pertenece a esta categoría, está para algo más grande y ambicioso. Pero para llegar a ese objetivo hay que plasmarlo, no creo que pase mucho tiempo para que eso llegue a suceder, hay que trabajarlo y no es tan simple como parece. Para eso tenemos que estar juntos, como se dice, la unión hace la fuerza”, ratificó.

Rumbo al centenario, Newbery se arma para arribar por primera vez en su historia al fútbol profesional argentino. Pablo Barrientos considera que “vamos por ese camino, no sé si pasará mañana o pasado, va a pasar. El club se arma justamente para que eso suceda”, añadió.

“Nosotros acá nos miramos a la cara y hablamos todo de palabras que son muy importantes en la vida, fundamentales en lo que es el país hoy y que por ahí no se nombran mucho. Con orgullo podemos llevar esto adelante con transparencia, honestidad, sacrificio y amor al club y lo que hacemos”, manifestó con firmeza.

El mensaje especial para los hinchas

Para cerrar, el mandatario del Lobo le dedicó unas palabras al pueblo “Aeronauta. En este sentido, “nos queda agradecer, la verdad que todos somos hinchas y tratamos de ayudar en lo que lo tenemos al alcance para hacer cada vez más grande al club”, dijo.

“La pasión que tenemos es admirable, muchas personas llega de afuera y recalcan el acompañamiento que tenemos. Nos merecemos grandes cosas por todo lo que significa Jorge Newbery en Comodoro y en la Patagonia”, cerró Pablo “Pitu” Barrientos.