Joaquín Arbe y Luján Urrutia los ganadores del Medio Maratón New Balance Comodoro 2024

Este domingo, mil quinientos atletas largaron desde la Costanera local en lo que fue la 2da. edición Media Maratón New Balance Comodoro 2024. La competencia contó con el apoyo de la Municipalidad, a través del Ente Comodoro Deportes.

En los 10K, el primero en llegar fue Eulalio “Coco” Muñoz, acompañado en el podio por David Rodríguez y Thiago Velásquez. En Mujeres, Claudia Arbe fue la ganadora y detrás la siguieron Carolina Segovia y Estefanía Prior.

Entre los tres mejores comodorenses en los 21K estuvieron: Miguel Licanqueo, Marcos Hernández y Cristian Delgado. Mientras que, en mujeres, las primeras tres mejores fueron; Cinthia Pinto, Andrea Aviles y Valeria Vásquez.

Más de 1.500 atletas participaron de la 2° edición del Medio Maratón New Balance Comodoro 2024

Con la presencia del intendente Othar Macharashvili y el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se hizo la entrega de premios a los ganadores de la 2da. edición del Medio Maratón New Balance Comodoro 2024.

También estuvo en la prueba principal la atleta paralímpica de Trelew con bicicleta adaptada, Liliana Méndez, que una vez más cruzó la meta, como el año pasado.

LA PALABRA DE LOS GANADORES

Joaquín Arbe, atleta olímpico era uno de los principales candidatos a llevarse el primer puesto en la categoría elite de los 21K y repitió el podio como en 2023, en la New Balance Comodoro.

“Estoy contento, sabía que iba a correr viento, que iba a ser duro para buscar una buena marca, pero igual salí a correr. Me costó subir solo y con viento, pero después hice una buena diferencia, tratando de mantenerla y mirando que no me achiquen” expresó el ganador de la 2da. edición quien agregó que “el podio se lo dedicó a mis hijos, mi familia y la gente que siempre me apoya”.

Cómo será el funcionamiento del tránsito durante la media maratón New Balance

La atleta New Balance, Lujan Urrutia, oriunda de Tandil, lideró la prueba en mujeres y se quedó con el primer puesto. “Es la primera vez en esta carrera, en Comodoro, siendo atleta de la marca. Agradezco la invitación a toda la gente de Comodoro y New Balance. Siempre es muy duro correr acá, con mucho viento y lomas, pero se pudo sacar adelante los últimos 4 a 5 kilómetros, hacer la diferencia y meter un pequeño cambio de ritmo para poder llegar cómoda”. “Dedicó el podio a mi familia” finalizó.