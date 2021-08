El central es tendencia por culpa de Cristiano Ronaldo, que está a punto de abrochar su traspaso al Manchester City. Los rumores de que CR7 se va a la otra vereda de esa ciudad enojaron mucho a los fans, que todavía no pueden creerlo y le empiezan a hacer la cruz por traición.

Cuando Bruno Fernandes, actual figura del equipo, la empezó a romper, los hinchas de los Diablos Rojos pusieron de moda el cántico "Bruno, Bruno, Bruno. He comes from Sporting like Cristiano", ya que los dos portugueses llegaron a Manchester tras un paso previo por el equipo de Lisboa.