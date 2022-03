(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Con 9 partidos arrancará este fin de semana el torneo Apertura de hockey organizado por la Asociación Austral en canchas de Astra y Náutico Rada Tilly.

Las categorías que comenzarán a jugar este fin de semana son Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera Damas, destacandose los juegos de Comodoro RC frente a Chenque RC como así también Santa Lucía - Tiro Federal y Náutico Rada Tilly con Portugues.

El sábado en Astra comenzará a rodar la bocha a las 10 de la mañana con un partido de Sub 14 entre ComodoroRc y ChenqueRC, mientras que la Primera jugará a las 14.30 con el duelo de equipos de km3. A las 16 será el clásico entre Comodoro y Chenque.

En tanto el domingo los partidos se concentrarán en Rada Tilly donde Náutico se medirá con Deportivo Portugues a partir de las 10 en Sub 14, Sub 16 B, Sub 16 y en Primera desde las 15 horas.