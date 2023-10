Garnacho podría recibir una impensada sanción por un inocente posteo en sus redes

Alejandro Garnacho volvió a estar en el centro de la polémica luego de hacer un posteo en sus redes sociales sin darse cuenta que desde la Football Association muestran cierta sensibilidad hacia el racismo.

El delantero del Manchester United celebró el triunfo de su equipo con una imagen abrazando a su arquero, pero los emojis despertaron la atención y la sospecha de discriminación hacia André Onana.

El joven puso dos imágenes de dos gorilas y encendió las alarmas en las autoridades de la FA por un posible caso de racismo, algo que Garnacho no tuvo la intención de hacer y que luego eliminó para dejar la foto sin nada adjunto.

Rápidamente, el camerunés habló de lo sucedido y de la sanción que podría llegar a recibir su compañero de equipo. “La gente no puede elegir lo que me ofende. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debe ir más allá”, resaltó la figura del equipo de Eric Ten Hag.

Todo esto trae al presente lo que atravesó el actual delantero de Boca, Edinson Cavani, cuando jugaba para los “Diablos Rojos”. En ese momento, el uruguayo fue suspendido tres partidos y debió pagar USD 136.000 por compartir la historia de un amigo suyo con el siguiente texto: “gracias negrito”.

La FA indicó que se trató de una “infracción agravada” debido a que incluía "una referencia, implícita o explícita, al color, raza u origen étnico”, dejando sorprendido al ‘9’ dado que en ningún momento quiso discriminarlo y resaltando en todo momento que las palabras ‘negro’ y ‘negrito’ son comúnmente utilizadas en Uruguay y en Argentina.