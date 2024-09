El Deportivo Sarmiento es uno de los equipos que miran la tabla “de abajo” en la Primera A, y su entrenador Gabriel Bustos habló en PDC Radio donde compartió sus conceptos, y habló sobre el rendimiento y funcionamiento de su plantel, como así también sobre el arbitraje en general.

El entrenador charló en la previa de un nuevo entrenamiento con la cabeza puesta en Huracán. “La verdad que – los resultados lo marcan – no es lo que esperábamos, nos hubiera gustado estar en otra posición como el año pasado pero sucedieron cosas que nos impidieron tener un equipo competitivo entre lesiones y jugadores que se alejaron. Tenemos muchos jóvenes y eso lleva su tiempo, estamos trabajando para fortalecernos y buscar el andar que necesitamos para empezar a sumar puntos porque estamos en una situación incomoda pero el equipo responde”, explicó Bustos.

El panorama actual es diferente a lo que se veía en el arranque del certamen, y enumeró: "Tuvimos dos lesiones al inicio del torneo, el capitán Cristian Méndez se quebró el tobilo y Elias Zupan sufrió rotura de meniscos y eso lleva un tiempo prudencial su recuperación. Franco Erro también va a pasar por el quirófano y hasta el año que viene no lo vamos a tener con nosotros”.

Son bajas sensibles que influyen en el armado del plantel, pero Bustos entiende que sus jugadores han demostrado que se puede salir de esta situación con actitud y compromiso. "Nosotros jugamos con Saavedra acá y arrancamos perdiendo 2-0 en el primer tiempo, y en el segundo tiempo salimos a jugar con una intensidad diferente. Logramos empatarlo y perdimos por un penal que nos cobraron, pero nos quedó la sensación de que el equipo se había repuesto desde lo anímico y lo reafirmamos el miércoles con la CAI acá en casa. Frente a Newbery demostramos que tenemos armas para dar vuelta esta situación que no es la mejor, a los chicos le va a costar pero esto es un juego. Todos queremos ganar, pero con tranquilidad y con trabajo esto se va a revertir”, aseguró convencido.

EL JUEGO DEL PROVINCIAL Y LOS ARBITRAJES

El entrenador Gabriel “Chaca” Bustos hizo mención a la participación de Sarmiento en el último torneo Provincial, y se mostró satisfecho por lo realizado. “Haber jugado el provincial creo que fue positivo. Sabemos el sacrificio que hacen los chicos, acá ninguno cobra y juegan por el amor a la camiseta. Fue un premio para ellos. No fue el torneo que esperábamos, pero cuando lo planteamos a principio de año teníamos ele quipo completo y luego pasaron cosas. No fue malo, pero no estamos arrepentidos. Nos medimos y sabemos las cosas que tenemos que mejorar”, analizó.

Sobre la actuación de los árbitros dio su punto de vista, y remarcó que opinar no sirve. Se debe tomar cartas en el asunto a quien corresponda en la Liga de Fútbol. “Estamos viviendo un momento complicado. Hasta que no se regule esto todos vamos a opinar. Lo que yo diga no va a ser relevante, debe haber gente que se debe hacer responsable. Sobre la jugada, fue un claro penal. A nosotros nos vienen sucediendo varias jugadas de ese tipo y por la posición que tenemos en la tabla, es incómodo. Nosotros jugamos contra RadaTilly y no nos cobraron un penal que fue bochornoso. Como no hay control, ese video lo subió una persona de Sarmiento que fue a ver el partido, y si no subía eso, no salía en ningún lado”, destacó.

Bustos entiende que cada uno opina desde el lugar que le toca estar. “No sirve dar opiniones, no está bueno. Debe haber una persona autorizada que tome decisiones. Yo puedo opinar pero va a ser mi opinión y si le preguntas a la gente de Newbery va a decir otra cosa de acuerdo a la situación de cada uno”.

A su vez recordó algo que sucedió el año pasado cuando un árbitro se equivocó, y reconoció su error. “El año pasado peleamos con Newbery el torneo, y en un momento sucedió algo que cobraron un penal a favor de Newbery que no había existido (NdR: el árbitro Guillermo Díaz reconoció su error en el partido). Y el árbitro tuvo que salir a pedir disculpas, pero cuando nos perjudican a nosotros nunca vi que salgan a pedir disculpas y decir nos equivocamos con Sarmiento, pero hay que hacerlo con todos los equipos. Hay que reconocer las cosas, si mi equipo no está jugando bien yo me hago cargo”, admitió el entrenador.

Por último, recalcó su punto de vista sobre el tema. “Yo no voy a poder cambiar esto, somos un eslabón en un engranaje que hoy no nos brinda seguridad y tranquilidad que todos queremos. Pero tenemos que seguir trabajando y aportando en esto. Que no me hayan cobrado el penal contra Newbery no significa que con eso sumaba 20 putnos. Yo tengo 13 y me hago cargo de lo que me corresponde, mi equipo no está funcionando y si me tengo que ir, me iré pero cuando es algo externo no lo podemos resolver”, cerró antes de dar inicio a los entrenamientos en el ‘Pampa Zaldúa’.