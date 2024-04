Fue promesa mundial, resurgió en Almagro y brilló en Godoy Cruz: Tomás Conechny, el comodorense que sueña con Europa

Tomás José Conechny y el fútbol entrelazaron sus destinos en la playa de Comodoro Rivadavia. Allí, entre risas familiares y el sonido del mar, descubrió su pasión por la pelota que lo llenaba de alegría.

Como todo comodorense, “Tomi” comenzó jugando futsal y su primer club fue Deportivo Comodoro. Un padre de la Comisión de Actividades Infantiles descubrió su talento oculto y le ofreció la oportunidad de unirse a la institución en 2008. Así, por un golpe de efecto, "Tomi" llegó a la CAI donde sería reconocido como una promesa con un futuro brillante por delante.

A los 13 años, Conechny participó en un torneo en Mar del Plata junto a jugadores de hasta 15 años, destacándose por encima de todos. Su talento no pasó desapercibido para Humberto Grondona, quien lo convocó a la Selección Sub 15.

En la Copa de Naciones en México, el delantero demostró todo su potencial, consagrándose campeón y convirtiéndose en la gran figura del certamen. Su destacada actuación llamó la atención del Liverpool de Inglaterra, que le extendió una invitación para entrenar y probarse, pero lamentablemente no pudo quedarse debido a cuestiones de nacionalidad.

SU ANHELADO DEBUT Y EL GRAN SALTO A SAN LORENZO

El 22 de septiembre de 2013, Tomás Conechny hizo su debut en la Primera División de la CAI durante el Torneo Final. En aquella ocasión, ingresó en el complemento y dejó ver destellos de su talento en medio de la derrota de su equipo por 2 a 1 ante Jorge Newbery.

Este partido fue el único registro antes de su traspaso a San Lorenzo de Almagro, quien adquirió el 80% de su pase por 300 mil dólares. En las formativas del Ciclón, el atacante no desentonó y mantuvo su dinámica para sobresalir.

Con el paso del tiempo, el joven futbolista se convirtió en un referente en las selecciones juveniles de Argentina, siendo el capitán y número 10 en el Mundial Sub 17 de 2015.

Su talento fue reconocido a nivel internacional cuando fue elegido como uno de los 50 mejores juveniles del mundo por The Guardian.

EL PRIMER SUEÑO CUMPLIDO

El debut de Tomás Conechny en la Primera División de San Lorenzo estuvo marcado por la presión de rendir y demostrar por qué era una de las mayores promesas del fútbol argentino.

Con tan solo 18 años, tuvo su primer partido profesional bajo la dirección técnica de Diego Aguirre. Fue el 16 de octubre de 2016, en el Estadio 'Julio Grondona', donde San Lorenzo se enfrentó a Arsenal en Sarandí por la sexta jornada del torneo local de Primera División y se impuso por 3-1 con un hat-trick del delantero uruguayo Martín Cauteruccio.

Conechny ingresó desde el banco de suplentes en lugar de Fernando Belluschi a los 21 minutos del segundo tiempo.

Durante la temporada 2016/17, el jugador sumó minutos en 7 encuentros sin lograr anotar goles, lo que desencadenó una lucha mental que lo afectó por varios años.

Como suele suceder en el mundo del deporte, la vida de Conechny dio un giro inesperado durante su tiempo en San Lorenzo. Enfrentando obstáculos dentro y fuera del campo, su confianza se vio afectada y su rendimiento disminuyó. La promesa que una vez fue considerada una futura estrella parecía desvanecerse, sumiéndolo en la nostalgia y la incertidumbre.

ESTADOS UNIDOS, CON PENA Y “GLORIA”

Decidido a buscar nuevas oportunidades y explorar horizontes más allá de Argentina, Tomás Conechny se embarcó en una aventura hacia Estados Unidos en 2018, buscando redescubrir su juego y recuperar su mejor versión en Portland, que pagó poco más de tres millones de dólares por el 60% del pase.

Lejos de su tierra natal, Conechny encontró un nuevo comienzo en la Major League Soccer (MLS). A pesar de las diferencias culturales y los desafíos de adaptación, en el club estadounidense consiguió una seguidilla de partidos en donde consiguió sus primeros goles.

En un giro inesperado, el anhelo de regresar al éxito se desvaneció para el joven delantero, quien no tuvo la oportunidad de brillar y finalmente partió libre en 2021. Previamente, fue parte del equipo que conquistó el título en 2020, compartiendo vestuario con figuras como Diego Valeri y Sebastián Blanco.

EL “CLIC” EN URUGUAY

Conechny, con el pase en su poder, llegó a Deportivo Maldonado de Uruguay, un club que le abrió las puertas y un espacio para ser trampolín y mostrarse en el continente. En el equipo, que milita en la Primera División, consiguió asentarse, jugó 25 partidos y anotó un gol.​

A pesar de la falta de efectividad, su paso por el “Depo” le sirvió para darse cuenta y encontrar la verdadera razón de por qué no estaba jugando en un nivel mayor.

“El fútbol me molestaba porque sabía que no podía estar adentro de la cancha todos los fines de semana. El jugador quiere jugar. Antes no tenía esa certeza, sabía que no jugaba”, reveló en diálogo con Tiempo Argentino en una nota que tomó trascendencia nacional por una frase de Conechny.

“Sufrí porque me ponía presiones muy internas. Me hacían mal. Y no poder canalizarlas y llevarlas hacia algo bueno, guardármelas, era malo. No disfrutaba jugar. Tuve charlas con psicólogos, con coaching, que me ayudaron a darme cuenta de lo que me pasaba en ese momento. No me da pudor, ya no pienso que es quedar como un boludo. Es algo lindo de la madurez. Los jugadores parece que somos robots, pero somos personas. Me pasó de chico, lo supe entender, analizarme. Era que me escuchen. Antes no podía hablar, o no quería”, aseguró sin filtros.

ALMAGRO, EL TRAMPOLÍN PARA VOLVER RESURGIR

El destino le tenía preparado el siguiente capítulo en su carrera en Almagro, en la Primera Nacional. Conechny bajó una categoría y se entregó de lleno al desafío, trabajando en silencio para mejorar su juego y recordarle al mundo lo que era capaz de hacer. Partido tras partido, su confianza y rendimiento crecieron.

Norberto Paparatto confió en él, ubicándolo como centro delantero, su posición favorita, y brindándole el espacio para destacarse como la principal figura del equipo.

Conechny recuperó su instinto goleador, brilló como asistidor y capturó la atención de Godoy Cruz de Mendoza.

MENDOZA, LA TIERRA QUE LO VIO BRILLAR

A fines del 2022, Godoy Cruz apostó por el extremo, lo repotenció y convirtió en una de las principales figuras del equipo, a tal punto que grandes equipos del país como Racing y Estudiantes de La Plata fijaron sus ojos en el mercado de pases de verano 2024.

Con el “Tomba” disputando la Copa de la Liga y su clasificación a la Copa Libertadores, el cuadro mendocino retuvo todo lo que pudo a Conechny, quien volvió a cumplir. En total, jugó 51 partidos y anotó 13 goles.

Tras la dolorosa eliminación ante Vélez Sarsfield en San Luis, la salida de Tomás Conechny comenzó a acelerarse por un llamado desde Europa, más precisamente del Alavés de España, donde tendrá su primera experiencia en Europa con 26 años.

La historia de Tomás Conechny es un recordatorio de que los sueños pueden renacer y que el pasado no define nuestro futuro. Su nostalgia lo llevó a redescubrir su pasión, su convicción lo impulsó a regresar a la élite del fútbol y su persistencia lo llevó a soñar con el anhelado salto al viejo continente.