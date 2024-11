Luego del GP de Brasil, Franco Colapinto descansa en su cabeza en la previa a la próxima carrera que se desarrollará en Las Vegas, el domingo 24 de noviembre. En este marco, el piloto argentino habló de manera distendida desde su casa en la ciudad de Madrid, España.

Allí, recibió a la compañía de cerveza argentina Quilmes. De esta manera, Colapinto, entre otras cosas, se animó a abrir su heladera y mostrar lo que tenía en su interior. Sin embargo, dejó paralizados a todos.

“Nunca vi una heladera tan vacía en mi vida. ¿Pero te mudaste hoy? No tenés nada ¿qué vas a comer?”, preguntó la mujer que lo entrevistaba.

¿El Rey de la Fórmula 1?: Franco Colapinto pelea una butaca en el amor con una famosa princesa

De esta manera, en las imágenes se ve que solo tiene una manzana, un tomate, media mandarina y una botella de agua. Por su parte, Franco respondió: “Lo que pasa es que yo no como nada, hoy me pido algo”.

No obstante, el video se volvió viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios de los usuarios. “Vive unos días en Inglaterra, un par en Madrid y un par en Mallorca. No va a sacar a pasear el pollo congelado”; “¿Y el sindicato de pilotos no va a hacer nada?”; “”; “Sabemos que viaja mucho, fueron 3 semanas en 3 países distintos. Es lógico que esté vacía. PERO urgente un/una nutricionista. Urgente”; “La heladera de cualquier pibe”.

Quién es el famoso piloto de Fórmula 1 que buscaría conquistar a Emilia Mernes tras su separación de Duki

Con información de X(@ColapintoWorld), redactada y editada por un periodista de ADNSUR