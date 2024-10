Cipolletti se despidió del Federal A 2024 tras perder 3-1 ante Sol de América en Formosa, en el partido de vuelta del primer cruce de playoffs. Tras un empate sin goles en el partido de ida, el Albinegro necesitaba una victoria para continuar en el torneo, pero no logró superar al equipo local.

La eliminación dejó a Cipolletti con un año para reflexionar. Tras finalizar en la última posición de la fase de grupos, el equipo logró mantenerse en la categoría durante la Reválida, pero no pudo avanzar más en los playoffs. Con muchos aspectos por analizar, desde la gestión del plantel hasta la violencia hacia la dirigencia, la situación se torna crítica. Los jugadores enfrentaron un año complicado, y la necesidad de cambios fuera de la cancha es evidente si se desea aspirar a un mejor rendimiento en futuras temporadas.

Murieron dos camioneros oriundos de la Patagonia en un vuelco en Chile: quiénes eran

SÍNTESIS DEL PARTIDO

• Sol de América: Milton Ferreyra; Fabricio Rojas, Diego Villalba, Marcos Ojeda, Sebastián Albarracín; José Romero, Mariano Mendoza, Lucio Estrada, Marcos Giménez; Facundo Mendoza y Luis Campero. DT: Aldo Paredes.

• Cipolletti: Facundo Crespo; Boris Magnago, Damián Jara, Jeremías Langa y Matías Kucich; Matías Carrera, Laureano Tello, Mauricio Quilodrán, Leandro Wagner y Sergio Ranquehue; Nicolás Iachetti. DT: Gabriel Nasta.

• Goles: PT: 45 Campero (S). ST: 2 Langa (autogol, S), 24 Damián Jara (C).

• Cambios: Manuel Liendo por Quilodrán (C), Juan Martín Amieva y Alex Díaz por Magnago y Ranquehue (C), Iñaki Marcos y Darío Giovanoni por Wagner y Tello (C), Gastón Giraudo y Luis Riquelme por Estrada y Campero (S), Jano Martínez y Matías Giménez por Romero y Villalba (S).

La dolorosa despedida de familiares y amigos al camionero patagónico fallecido en Chile

• Árbitro: Mariano Agli.

• Estadio: Sol de América.

Con información de LMCipolletti, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.