Ferrocarril del Estado perdió ante Ameghino en duelo clave por la cima de la tabla. A pesar del esfuerzo y entrega del equipo, la victoria se escapó, dejando un sabor agridulce en el campo de juego.

Al ser consultado por Pasta de Campeón, Villafañez compartió sus sensaciones sobre el encuentro: "Era un partido importante. No definió nada, pero lo queríamos ganarnos. Hicimos todas las cosas que habíamos trabajado en la semana, pero no se pudo. Tuvimos un par de situaciones de gol hasta que llegó el penal. Para mí, para mí no fue penal, pero bueno, se puso 3 a 1 y se terminó todo".