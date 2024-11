(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Por el grupo, las “ferroviarias” volvieron al triunfo mientras que en el grupo B las chicas del “parque” le ganaron a Petro y las “azzurras” superaron a Laprida. Huracán no se presentó por segunda vez y es un misterio su futuro.

El fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo Zonal donde el grupo A disputó la 5ª fecha y el grupo B la 4ª con la nota negativa de la ausencia del plantel de Huracán ante San Martín.

Las chicas del “Globo” no se presentaron a jugar por segunda vez y preocupa el futuro de las jugadoras. Las jugadoras junto al cuerpo técnico que encabeza Javier Barrionuevo fueron protagonistas en el torneo Apertura donde disputaron el título y terminaron terceras, pero no obtienen una señal de la dirigencia del club de barrio Industrial para saber cuál será el apoyo con el que contarán de ahora en más.

El primer partido del Zonal frente a Newbery fue postergado, luego no se presentaron frente a Ferro por la segunda fecha y en la tercera tuvieron libre. El juego con Rada Tilly, correspondiente a la 4ª fecha, no fue programado por pedido de Huracán, y el domingo no se presentaron a jugar con San Martín, y ambos clubes reclamarán los puntos.

Por otro lado, Ferro goleó sin atenuantes a Newbery en km5. Las “ferroviarias” superaron al elenco “aeronauta” 9-0 con dos goles de Evangelina Araneda, tres de Ailén Joursin, dos de Ornella Rivas y los restantes Daniela Soto y Tatiana Colisnechenco

En el grupo, Saavedra festejó en km8 frente a Petroquímica al ganarle 1-0 con gol de Cristina Gropa, mientras que en el otro encuentro la CAI superó 2-0 a Laprida con tantos de Chiara Mirillán.

RESULTADOS

ZONA A (FECHA 5)

San Martín vs Huracán (La visita no se presentó a jugar)

Newbery / Ferro 9 (Evangelina Araneda x2, Ailén Joursin x3, Ornella Rivas x2, Daniela Soto y Tatiana Colisnechenco).

ZONA B (FECHA 4)

Petroquímica 0 / Saavedra 1 (Cristina Groppa)

Laprida 0 / CAI 2 (Chiara Mirillán)

PROXIMA FECHA

ZONA A (6ª FECHA)

Newbery vs Huracán

San Martín vs Rada Tilly

ZONA B (5ª FECHA)

Laprida vs Petroquímica

CAI vs Saavedra