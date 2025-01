Un efectivo de la Policía de la Ciudad que se ocupa de atender las necesidades y de concretar los traslados de sus colegas heridos en cumplimiento del deber debutará este año de manera oficial en el Turismo Carretera Regional GTB.

Se trata del oficial primero Pablo Scally, quien de esta forma será uniformado durante la semana y piloto de carreras los domingos.

Scally, de 39 años, debutará el 15 de marzo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde empezará a ver realidad su sueño de competir con un automóvil Dodge.

Este uniformado de la Policía de la Ciudad se desempeña en el área de Coordinación Médica Policial, que entre otras cosas se ocupa de atender a los colegas heridos en cumplimiento del deber.

"Cuando un policía es herido, el traslado inicial es a un hospital de la zona. Mi tarea es ir a ese centro asistencial ver lo que necesita y de inmediato trasladarlo a una clínica privada para que continúe con su recuperación", relató Scally a la Agencia Noticias Argentinas.

Este oficial primero viene de correr una competencia y salir tercero en el Rally cordobés, certamen que conoce muy bien porque es oriundo de esa provincia, más precisamente de Santa Rosa de Calamuchita.

Scally tiene una anécdota muy particular porque para su debut en el TC Regional GTB le tocó el número 43, el mismo que tuvo Franco Colapinto en su debut con Williams en la Fórmula 1.

"Apenas me dieron el número 43 subí una historia a mi Instagram y puse a Colapinto tomando mate. La historia no sé como, pero la ve el padre de Franco y me la reaccionó con una manito arriba. Yo muy contento respondo gracias Aníbal por el mensaje, no me lo esperaba. Y él me dice: `Excelente, éxitos a ese 43", reveló el policía devenido piloto.

Sin embargo, la anécdota no terminó ahí: "Al rato miro y me reacciona la historia Franco. Pongo otra historia con la Dodge mía y el número 43 y otra vez me reacciona el papá de Colapinto. `Éxitos, genio`, me puso. Y fui por más porque subo otra con una canción de Bizarrap y el mismo Bizarrap me reacciona la historia".

"Siento que esto que me pasó no le pasa a todo el mundo y me alegra, además de darme una gran motivación. Es un orgullo que me den su apoyo el padre de Colapinto, el mismo Franco y hasta Bizarrap", precisó a NA.

En relación a lo que espera para este año, Scally aseguró que su "objetivo es quedar entre los diez primeros del torneo" y reveló que para su debut el próximo 15 de marzo "está nervioso, pero con la tranquilidad de confiar" en sus condiciones.

"Estamos preparando los motores. Estoy un poco nervioso, pero confió en poder tener un buen desempeño. La idea es terminar lo más adelante posible", señaló el corredor cordobés, quien agregó que la clasificación de cada carrera se llevará a cabo los sábados y el domingo se disputará la final.

Scally participó de algunas competencias en el rally cordobés, pero ahora pegará el salto, luego de que Diego Fioranelli, dueño del equipo Acatraz Racing, le diera la chance para correr "con uno de sus autos".

"Fioranelli me dijo `Pablo quiero que corras con uno de mis autos. Quiero agradecerle esta oportunidad a él, a Mariano y Hernán Valentini, quienes son pilotos del equipo y me ayudan a poder estar. También a mi hermano Leonardo que se metió en el equipo para ayudarme", indicó.

Por último, destacó a "todas las personas" que lo "apoyan y ayudan a hacer este sueño realidad", y recordó a aquellos pilotos que "la pelean día a día para poder conseguir metas como esta, que no son para nada fáciles".