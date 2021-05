El hombre del momento tras ocupar el arco en River - Santa Fe se mostró muy orgulloso y emocionado por el histórico triunfo: "No caigo mucho en lo que hemos pasado".

"Mis compañeros de arquero me escribieron, el entrenador de arquero también me dio algunos consejos. Me dijo que me enfoque en el punto de penal, pero con la adrenalina que tenia me perdía un poco", explicó.

"Hablar del partido mucho no tiene sentido por lo que vivimos. Rescato el corazón y la personalidad de estos chicos. De todo el grupo, demostramos el grupo que somos y las clases de personas. No caigo en todo lo que hemos pasado. Seguramente se va a hablar mucho de este partido", finalizó la figura del partido.