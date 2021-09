(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El ídolo de Boca decidió dejar el club de La Ribera el pasado 4 de junio, tras lo cual se alejó de todo lo relacionado con la actividad de futbolista y hace unos días compartió un video en su cuenta oficial de la red social Instagram en el que se lo ve disfrutando de una tarde de asado, guitarra y campo con amigos.

En su despedida de Boca, Tevez señaló, entre lágrimas, que se iba porque no tiene "nada más para dar", al tiempo que puntualizó que el club necesita que esté "al 120 por ciento".

"Hoy te digo que sí, que me retiro, quizás en tres meses tenga ganas de jugar. Pero en Boca no porque te exige un 120 por ciento que hoy no estoy preparado para dar. En Argentina mi carrera se terminó", afirmó en esa oportunidad.