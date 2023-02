Randal Kolo Muani nunca olvidará a Emiliano Dibu Martínez ni el instante de la atajada que tampoco podrá borrar de su mente cuando pudo haber dejado el título del Mundial Qatar 2022 en las manos de Francia, de no ser por la heroica intervención del arquero argentino.

“Me sé de memoria esa jugada. Todavía la tengo en la garganta y se quedará ahí para toda la vida”, dijo el delantero.

Entrevistado por la cadena Bein Sport, el delantero del Eintracht Frankfurt aseguró que esa jugada le resulta tan difícil de procesar, que “todavía la veo. La conozco de memoria”.

Una pesadilla eterna: Kolo Muani reveló una cruda confesión por la atajada de “Dibu” Martínez en la final del Mundial

"Todavía la sigo viendo. La conozco de memoria", comentó sobre la atajada de "Dibu" Martínez. En este sentido, Kolo Muani recordó: "En mi cabeza me decía: Ahí, Randal, tienes que tirar ahí. Intenté disparar al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena parada. Yo perdí ese duelo". El delantero galo aseguró que nunca podrá olvidar esa jugada y que lo acompañará por el resto de su vida.

También admitió que "hubo otras soluciones" para resolver aquel mano a mano. “Puedo bombearlo, encontrar a Kylian (Mbappé, solo a su izquierda). Pero, en la acción, no lo veo. Es viendo el video que descubres las otras posibilidades. Es muy tarde. No puedes hacer nada. Todavía lo tengo atragantado en la garganta y lo tendré de por vida. Este golazo que me perdí me va a dar más fuerza en el futuro”, consideró, sin embargo, el atacante.