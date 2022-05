“Yo no soy loco, cuando el equipo no juega bien no tengo problema en reconocerlo. Pero cuando juega bien nadie lo dice, en Bolivia jugamos bien, con Defensa también que es un gran equipo. Con tigre que es el finalista Boca jugo un gran partido”, comenzó hablando Román sobre la situación actual de Boca.

“Hace dos años y medio estamos acá, sabemos que los logros de Boca hay que hacerlos chiquitos y los problemas son gigantes”, remarcó.

Luego, Riquelme realizó una crítica hacia los volantes centrales actuales y afirmó que Busquets mal acostumbró la posición porque “todos creen que pueden jugar como él”.

El picante cruce futbolero de Morena Beltrán con Riquelme sobre el volante central y los esquemas

A lo que Morena Beltrán le preguntó qué clase de 5 le gustaba a él y el 10 respondió que antes le pedían que juegue bien al número 10: “ahora le piden al volante central que haga jugar al equipo, cuando antes al que criticaban y le pedían que haga jugar era al 10”.

Luego, comentó que ahora con “los extremos e interiores se perdió la esencia del fútbol argentino. Confundieron a los chicos de divisiones inferiores y llegan a primera división sin conceptos claros de táctica”.