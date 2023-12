El Semillero Patagónico está de regreso: la CAI se afianza nuevamente en inferiores con talentos, resultados y proyecciones

(PASTA DE CAMPEÓN - Por Franco Córdoba) Sixto Peralta, Andrés Silvera, Mario Santana, Emanuel Trípodi, Pablo Barrientos en el pasado. Tomás Conechny, Pablo “Quique” Ruiz, Ian Subiabre, Thiago Alves, en el presente y lo que hace diez años se decía el futuro son parte del círculo que creó CAI desde sus inicios allá por finales de los años 80 y comienzos de 1990.

El pasado sábado 25 de noviembre, la Comisión de Actividades Infantiles celebró las finales del Torneo Integración 2023 de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia con grandes resultados que a muchos hizo viajar a épocas de antaño.

La emoción de Andretta en La Usina y el pedido para que Comodoro FC pueda ingresar a la Liga oficial

Los pibes de CAI en séptima, octava y novena enfrentaron a Jorge Newbery y Huracán -en las dos categorías más chicas- en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia como sede.

“Mumo” Peralta es parte de esa “retroalimentación” de idea, proyecto y legado, el mismo que la Comisión de Actividades Infantiles riega con referentes como Andrés Silvera, Alexis Cabrera y Cristian Bustos, hijos pródigos del club que luego de sus carreras como futbolistas retornaron a la institución, más allá de sus presentes profesionales.

Hoy en día, y más allá de un organigrama y esquema de mando, el “Azurro” sigue con ajustes cada año y a pesar de ello, fue ganador en tres categorías durante el Torneo Integración. Pero esto es solo una muestra de una labor que se lleva a cabo desde hace tiempo y que por más que se logren obtener los trofeos, se siguen sumando premios que son la llegada de futbolistas a clubes de Buenos Aires, tras las giras.

¡Bombazo mundial!: Ángel Di María regresará a la Argentina para jugar la Copa Libertadores

Sixto Peralta y el valor agregado de un grupo de trabajo y humano

El ex futbolista profesional y hoy hombre fuerte del fútbol de la CAI dialogó con PDC donde si bien ponderó el logro de alzar tres títulos en el Integración, cuenta que existen otros puntos altos para continuar con un camino de décadas para la formación de jóvenes promesas.

“Apuntamos mucho más a todo lo que es el proyecto, en los últimos años con el grupo de trabajo que tenemos en el club tenemos alojados a más de 30 chicos en la pensión y con todo lo que eso implica”, indicó el ex jugador profesional quien se mostró muy contento con los títulos de los chicos del club.

Huracán voló alto y aplastó a Palazzo para quedar a un paso de la final del Torneo Zonal

El ex CAI, Huracán, Inter de Milán e Ipswich Town inglés, entre otros, valoró la labor que se lleva adelante desde áreas como la escuela, “donde hay que ayudarlos a que la cursen”, el día a día dentro del club por las edades que tienen. Además, para quienes llegan desde localidades de la región, sino los “locales”, que en muchos casos conviven a diario por diferentes situaciones donde el club se hace cargo.

“En el balance miramos con alegría que tenemos un grupo humano de trabajo dentro del club que hace que podamos seguir avanzando y apostando en los jóvenes. Desde la gente de cocina, Sandra, la Tana y todas las que las ayudan, la gente que cuida a los chicos, los serenos de la noche, quienes los cuidan de día, los miembros de la oficina y ni hablar los profes y técnicos del club”, afirmó.

Jorge "Coco" Gaitán, el amor por Ferro y la nostalgia del "qué hubiese pasado"

Mario Amado, el DT, referente y el “faro” Azurro

“Él es el puntal por la experiencia, se convirtió un poco en el hombre de consulta- también la dirigencia a la cual realmente nos apasiona y disfrutamos mucho. Todo lo construido es lo que más llena y lo que nos da esperanza para el futuro, por los chicos que ya están en Buenos Aires intentando tener un futuro en el fútbol, con la meta de ser profesionales”, afirmó Peralta.

LOS TÍTULO DE CAI

La séptima ganó con una muestra de contundencia ante un "Lobo" que mostró su jerarquía. El "Azurro", dirigido por César Villarroel, logró el título para una definición que se transformó en un gran juego.

Fernando Sicard, a corazón abierto, charló en La Usina de rugby, de fútbol y dejó anécdotas imperdibles

Santiago Hernández, Bruno Vázquez, Carlos Cardozo y Maximiliano Benito fueron los protagonistas de los goles del equipo campeón que logró un invicto en el torneo.

Una octava invicta, con el sello de un prócer: Don Mario Amado

El equipo "Azurro" le ganó la final ante Huracán en la definición del torneo para la categoría.

Esteban Baeza apareció en CAI para darle el gol del triunfo, la coronación de un equipo que contó con un dato apabullante: ganaron los 25 partidos que disputaron en la temporada.

Ricardo Centurión intentó escapar de un control policial y dio positivo de cocaína

CAI campeón en novena en una electrizante final por penales ante Huracán

Los chicos dirigidos por Mariano Tula empataron 0-0 ante el "Globo" en una reñida definición, donde se lució Lucas De Neira, el cual atajó dos penales.

Santino Salinas, Dante González, Lautaro España y Román Días metieron los tantos del "Azurro" que lograron un 4-2 y así alcanzaron el trofeo.

Un staff de trabajo, en una estructura con identidad del Semillero Patagónico

Cómo están conformados los diferentes cuerpos técnicos, con sus colaboradores:

La CAI sorprendió a Newbery como visitante y se quedó con un triunfazo

- Primera: Entrenador: Claudio Marini; Ayudante: Nicolás Segura; Preparador físico: Cristian Fernández

- Reserva y 7ma: Entrenador: César Villarroel; Preparador físico: Esteban Chamorro

- 8va: Entrenador: Mario Amado; Preparador físico: Iván Reinoso

- 9na: Entrenador: Mariano Tula; Preparador físico: Matias Montiel

- Pre 9na: Entrenador: Nicolás Toledo; Preparador físico: Matías Montiel

- Escuela de fútbol: A cargo del entrenador Sebastián Miroglio

- Captación de infantiles y juveniles: A cargo del entrenador Marcelo Valencia

Mario Amado, prócer y referencia de CAI en formativas

A los 73 años, sus charlas son con humildad, con conocimiento y en las cuales deja un mensaje que los jóvenes lo entienden y suman como enseñanza eterna. Este es el caso del entrenador comodorense, el mismo que trabajó como repartidor de cigarrillos y que cuando la CAI viaja a Buenos Aires o el exterior es motivo de consulta y anécdotas.

Jorge Newbery recibe a la CAI en busca de estar a un paso de la clasificación

Más de 30 años en el “Azurro” y si bien hay un abismo generacional, el entrenador no lo ve así y se lo hizo saber a Pasta de Campeón. “Me llevo re bien con los chicos porque primero no me meto con ellos, simplemente les aclaro como es el trabajo del club. Hay que llegar a entrenar, no decir jamás a modo de pregunta el qué vamos a hacer hoy. Esa frase está prohibida”, indicó Amado.

“Nosotros trabajamos en nuestros entrenamientos y lo hacemos por hora y media u hora cuarenta, sin parar, todos los días. Esa es la disciplina que tiene el club, por eso siempre llega lejos”, aseguró el entrenador.

El "Colo" Barco presentó a su nueva novia y los hinchas le encontraron un insólito parecido

El trabajo planificado, incansable y el legado de Víctor Hugo Doria

La Comisión de Actividades Infantiles trabaja en lineamientos de una planificación anual. “Después de la pandemia, digamos que se trabaja mucho, al punto que siempre el club está en las finales, en las instancias definitivas y eso es un premio al trabajo que siguen haciendo de hace más de 20 años”, indicó.

“Yo creo que acá lo yo empecé con Víctor Doria y dejó un buen recuerdo”, recordó el entrenador, a la espera de un nuevo entrenamiento en el club.

“A mí me enseñó mucho de la disciplina, los entrenamientos, horarios. Viste que siempre se dice que la persona grande no entiende al chico, no, nosotros tenemos una disciplina de trabajo”, agregó el laureado formador.

Por último, Amado, campeón con la 8va división de CAI valora un lineamiento de calendario en las prácticas donde salvo “los más chicos”, el resto entrena de lunes a lunes. “Trabajamos como para estar a la altura de la gente de Buenos Aires, para poder medirnos allá y no estamos muy lejos de lo que hacen ellos. Fuimos hace 15 días y logramos grandes resultados con los chicos, pero lo que no podemos lograr contar con la intensidad que tienen allá en cualquier equipo”, reconoció.

Finalísima del ascenso de Comodoro: Saavedra y Diadema con árbitros confirmados

“Jugamos con Lanús, Defensa y Justicia, Gimnasia La Plata, River, equipos muy intensos y nosotros por más que entrenemos mucho no alcanza, pues nos damos cuenta que son muy diferentes los chicos allá en Buenos Aires esa es la única diferencia que encontré yo”, valoró.

El staff de la Comisión de Actividades infantiles cuenta con jugadores que pregonan una idea de juego donde es sanguínea y hasta familiar. La misma que el “Azurro” busca llevar a la práctica.

Mariano Tula, entrenador de la novena división, quien está acompañado por Matías Montiel como preparador físico y campeones del Integración, analizó ante PDC el trabajo desde una categoría que es clave en uno de los primeros pasos hacia la alta competencia.

Huracán le ganó a Petroquímica y sueña con la clasificación

“En CAI prevalece la formación en inferiores sobre todas las cosas. Cuenta con una ideología de juego para jugar desde las inferiores hasta la Primera División. Siempre se apostó a jugar bien al fútbol e intentar colocar jugadores en buenos Aires cuando ya cumplen 15 o 16 años. En mi caso soy una agradecido al club porque no solo se enseña a jugar al fútbol si no a tener valores q quedan marcados para la vida cotidiana del día de mañana”, reconoció el ex jugador comodorense.

La novena “Azurra” ganó por penales ante Huracán en la definición del Integración y más allá de individualidades, Tula marca “el entender el juego de manera dinámica y siempre intentando hacer un fútbol, por sobre todas las cosas, ante cualquier adversidad. En el cual se le de importancia a las transiciones y dinámica en espacioes reducidos para prevalecer en el buen juego”.

Argentina con el comodorense Ian Subiabre, van por la final ante Alemania: hora, tv y probables formaciones

Por último, el entrenador valora la tarea de la novena, la cual cuenta con valores que fueron captados desde los 5 o 6 años y se forman en CAI. “Hacen el proceso de viajes, competencias hasta llegar a la novena división que es lo que por ahí todos los niños cuando van creciendo quieren llegar, luego de eso vienen los sueños de jugar en Primera, aunque acá lo más valorable es la formación como primera medida, no solo como futbolista, de cara a ser persona el día de mañana”, cerró.

“Alma, corazón y vida”, la de Karina Thomas, símbolo de CAI

La CAI podría ser, en términos de una metáfora, un banquito de tres patas, en el cual diferentes actores sostienen a un proyecto en el tiempo y que, a pesar de los años, momentos del país y situaciones como una pandemia tiene actores principales. Uno de ellos, o en este caso una de ellas sería la de la Gerenta del “Azurro”.

Llegó al club en septiembre de 1997 y su formación como experiencia la llevan a un rol de toma de decisiones. Organización, planificación y gestión son parte de los roles que asume la comodorense.

“Es mucho el trabajo que llevamos adelante. En CAI somos un gran equipo también fuera de la cancha, muy amplio formado por los dirigentes a la cabeza, empleados, captadores, jugadores y sus familias, sponsors, medios de prensa y periodistas. Clubes amigos, con los cuales trabajamos y de los cuales depende nuestro proyecto de futbol, y también quiero incluir al Estado que siempre brinda un apoyo por demás necesario para poder llevar adelante algunos proyectos principalmente de infraestructura y participación en algunos torneos que representan a la ciudad, la Provincia y en muchos casos a la Region, más allá del Club”, desglosa Thomas.

La Gerenta Deportiva “Azurra” esta semana de los Juegos Epade que se celebraron en La Pampa no sólo acompañó a la delegación de Comodoro y Chubut, sino que realizó labores como dirigente de parte del club. “Hay que incluir a las familias para que tanto el jugador como los suyos sufran el menor impacto posible ante la separación y salida de la casa”, reconoció.

“Estamos en contacto permanente y tratamos de que las familias vengan a CAI la mayor cantidad de veces posible. Los recibimos en nuestras instalaciones, les brindamos alojamiento y comidas junto a sus hijos para que vivan ellos mismos la experiencia de estar en la Casa Club CAI, interactuando con todo el personal y dirigentes”, contó.

La CAI planea su trabajo con diversos pasos: Captación, Formación, Consolidación e Inserción en clubes de Buenos Aires principalmente. “Aunque también estamos realizando una apertura con clubes de Cordoba, Rosario y el exterior para poder generar la mayor cantidad posible de oportunidades para que nuestros jugadores puedan seguir desarrollándose en un nivel de competencia superior”, celebró Thomas en diálogo con PDC.

El proyecto CAI como Semillero de la Patagonia está consolidado y demostrado con valores que sobresalieron y actualmente continúan demostrando en el futbol de Primera a nivel nacional e internacional y muchos con un paso por la Selección Nacional. La última gira de CAI en Buenos Aires y flamantes buenos augurios.

“Más allá de los campeonatos logrados en todas las categorías formativas, este año hicimos una gira por Buenos Aires en donde quedó demostrado un alto nivel deportivo de nuestros jugadores. Fueron 14 en total que tendrán la posibilidad de continuar su formación en diferentes clubes como River, Independiente, Defensa y Justicia, Gimnasia de La Plata, Lanus y Newells”, agregó la directiva.

A 1900 kilómetros de la urbe principal para la Comisión de Actividades Infantiles, un club, una estructura, un plan y un legado brilla como un faro desde Comodoro Rivadavia y es referencia para muchas instituciones deportivas.

Con un agregado más…desde la ciudad del viento y con muchos sueños por cumplir, el “Azurro” sigue empujando….