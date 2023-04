El santacuceño Juan Gauto fue coreado en el Duco y felicitado por jugadores de River

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Juan Gauto tuvo una buena actuación en Parque Patricios pese a la derrota de su equipo y los jugadores Pablo Díaz y Leandro González Pires lo felicitaron al finalizar el encuentro.

A los 41m se cortó la luz en el estadio Tomás Duco y la hinchada del “Globo” coreó el nombre del santacruceño Juan Gauto en la derrota de anoche frente a River Plate.

El jugador de apenas 18 años fue de lo mejor en la derrota del “Globo” ante el Millonario y el público se lo hizo saber. Además, Juan confesó que, una vez consumado el 3-0, algunos futbolistas rivales se acercaron para reconocer su labor en el partido.

“Tenía bronca en el momento por la derrota, yo como siempre trate de dejar todo por este club que me dio todo, y me abrió las puertas. La verdad que luego muy feliz, hubo un par de jugadores que me felicitaron, me dijeron que siga así que levante la cabeza, que estaba muy bien y que esto sigue”, le contó el santacruceño a TyC.

Entre los jugadores del equipo de Demichelis que tuvieron un buen gesto hacia el santacruceño se encuentra Pablo Díaz, (Leandro) González Pires y contó que “les agradecí porque son jugadores de jerarquía y que pasaron por muchas cosas. La verdad que muy feliz por sus palabras”, cerró en zona de vestuarios.