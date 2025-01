El provocador mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara tras la viralización de nuevos chats: "Me voy a..."

Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo al conflicto que atraviesa con Wanda Nara y en las últimas horas viralizaron nuevos y provocadores chats por parte del futbolista hacia su ex mujer.

El delantero del Galatasaray le escribió esta vez en WhatsApp a través de un intercambio de palabras acerca de las hijas que tienen en común. Mientras la conductora cuestionaba su responsabilidad, el goleador optó por tomárselo todo en broma y dejarle algunos mensajes picantes.

“Bueno, te dejo. Ya perdí cinco minutos de mi vida, me voy a comer una hamburguesa", dijo Icardi, mientras le anticipaba un tema aparte. “Ahh, me olvidaba. Mañana a las 19 te las entrego en la guardia del barrio. No llegues tarde que tengo planes”, añadió.

En ese sentido, Wanda no se quedó atrás y le contestó: “Mirá Mauro las nenas, las espero en casa. Yo te las llevé, vos me las traes a la puerta de mi casa como yo te las llevé. Hacé las cosas bien, mañana las espero en Santa Bárbara", replicó.

La contundente reacción de 'Maxi' López tras haberse enterado de las críticas de Mauro Icardi

“Te pido que no hagas chiquilinadas, traelas a las 16 o a las 17 y que no sea traumática la vuelta a casa para ellas”, agregó la conductora.

Por último, Icardi le contestó con un fuerte mensaje apuntando contra su tenencia: “Lo traumático va a ser que cuenten los días hasta el 15 que vuelven conmigo. A las 19 te las entrego en la puerta de mi barrio como ya te avisaron mis abogadas”, concluyó el goleador.