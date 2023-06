Inter Miami, nuevo club de Lionel Messi, continúa en el fondo de la tabla y perdió en la noche del sábado ante New England Revolution, por 3-1, en partido válido por la 17ma. semana de competencia de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Con este resultado, el equipo que tiene como referencia principal entre los acciones al exastro inglés del Real Madrid, sir David Beckham, prosigue último en la Conferencia Este, con apenas 15 unidades sobre 51 posibles.

En el elenco que dirige el técnico Javier Morales se alistaron los argentinos Benjamín Cremaschi y Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia).

En New England, cuarto en la división Este con 30 puntos, se alineó desde el comienzo el atacante entrerriano Gustavo Bou (ex Racing Club), sustituido en la segunda parte, según el sitio Flashscore.

El rosarino Messi, próximo a cumplir 36 años, acordó entresemana su vinculación a la franquicia del estado de la Florida, tras su paso por el París Saint Germain francés por dos temporadas.

El delantero bonaerense Sebastián Driussi (ex River Plate) consiguió el tanto del descuento 1-4 de su equipo, Austin, frente a Kansas City. En el conjunto perdedor también se desempeñaron Emiliano Rigoni (ex Independiente) y Maximiliano Urruti (ex Newell’s).

Además, el mediocampista cordobés, de nacionalidad armenia, Lucas Zelarayán (ex Belgrano), consiguió el agónico gol del triunfo de Columbus Crew sobre Chicago Fire, por 2-1

El marcador de punta rosarino Franco Escobar (ex Newell’s) cerró la goleada de su equipo, Houston Dynamo, sobre Los Angeles por 4-0.

Mientras que el exdelantero de Banfield, Ramiro Enrique, logró el segundo y último tanto de Orlando City, que se impuso por 2-0 a Colorado Rapids, donde se fue expulsado el centrocampista tucumano Brian Galván (ex Colón de Santa Fe).

Atlanta United, con los concursos de Franco Ibarra (ex Argentinos Juniors) y Thiago Almada (ex Vélez y campeón del mundo en Qatar 2022 con la Argentina), le ganó por 3-1 a DC United.

Otros marcadores: Montreal Impact 4-Minnesota United 0; Toronto 1-Nashville 1; Charlotte FC 3-Seattle Sounders 3.